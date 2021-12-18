四大公投均未過關 民眾黨：恐將形塑新威權體制

民眾黨今晚開記者會回應公投結果。中為秘書長謝立功。（民眾黨提供）

2021/12/18 20:08

〔記者陳昀／台北報導〕四大公投全遭否決，台灣民眾黨今（18日）晚召開記者會批評，宣傳過程中執政黨公然散佈假訊息，蔡總統還公然扭曲公投主文，但從得票率看來是有一定成效的，長期而言將形塑一個巨大的新政府的濫權威權體制。

民眾黨表示，四項公投均因未達法定通過門檻而未過關，很明顯反映了台灣民眾用投票行為制裁政黨惡鬥的亂象，多數選民並沒有因為兩大政黨的極端主張而出門投票，無論是國民黨、民進黨，或是民眾黨，都應該要對這樣的結果戒慎恐懼。

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民眾黨批評，藍綠兩黨都透過這次投票進行傳統的政治動員，撒幣綁樁、煽動意識形態的對立，但顯然多數選民並不買單，執政黨也在宣傳過程公然散佈假訊息，蔡英文總統甚至在臉書將「反萊豬」公投曲解成「反美豬」，「三接遷移」公投曲解成「三接停建」，但從得票率來看，這樣的扭曲與造假方式是有一定成效的，長期而言，對台灣民主的深化具有非常不利的影響，甚至形塑出一個巨大的新政府的濫權威權體制。

民眾黨認為，公投之所以未能達到門檻，中選會沒能提供便民的投票制度更是重要原因之一，將要求執政黨立委與在野黨攜手，儘速完成公投的「不在籍投票」立法，才能讓更多外地遊子行使公民權利，民眾黨也將謙卑面對民意對政黨惡鬥的反動。

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