國民黨公投大敗誰負責？李德維：該檢討的不只朱立倫

四大公投結果揭曉，國民黨晚間召開記者會，主席朱立倫率黨務主管一字排開鞠躬向支持者致歉。（記者田裕華攝）

2021/12/18 19:39

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨在這次公投主張「四個同意」，結果大敗，對於國民黨主席朱立倫是否應該為成敗負責下台，黨內看法兩極，至於因為拒絕表態而引發部分基層黨員要求懲處的新北市長侯友宜，藍營內部雖然坦承，基層確實存在不滿，卻倒是一致認為沒有黨紀問題，據了解，下週三的國民黨中常會上將有人發難，要求「朱中央」徹底檢討決策風格與黨務治理方式。

國民黨中常委李德維表示，從政治責任來看，原本國民黨的兩個提案通過，就算及格，但一般認為應該還要加上反三接案通過，國民黨才算過關，但結果卻是完全不及格。

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李德維認為，朱立倫當然有責任，至於去留問題，他持保留態度，但不諱言這個結果對於朱立倫的領導是有傷的，他並要求黨中央應該重新檢討治理方式。

李德維指出，「四個同意」是朱立倫一個人的決定，沒有與縣市長、立法院黨團交換意見，中常會也從未討論，因此朱立倫的領導模式與決策風格確實應該改變。

某國民黨中央委員則認為，既然國民黨喊出「四個同意」，就代表是國民黨的立場，既然宣傳不夠、公投內容說不清楚，導致最後沒通過，民眾不願出來投票，誰是現任黨主席，就應當負完全責任。

這位人士指出，朱立倫經歷地方與總統大選，團隊本應具有豐富經驗，但他與許多基層黨代表聊天發現，大家都批評黨部在協助宣傳造勢上亂無章法，就以高雄市來說，就連民眾黨站路口宣傳的頻率都比國民黨要高，這不是朱立倫該有的表現，甚至連自己提拔的侯友宜也都搞不定，應該下台。

有意參選明年高雄市議員的國民黨中央委員李昶志說，從公投氣勢不好來看，明年選舉藍軍會非常困難，這是整體作戰氣勢的問題，高雄市已經夠低迷了，未來沒有一個撐得起局勢的母雞，小雞們要怎麼辦？

李德維認為，應該檢討的不只朱立倫，還有新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人，但他對於黨內有聲音要求黨紀處分侯友宜，持保留態度，認為既然目前大家沒有考慮朱立倫的去留問題，自然不應該觸及侯友宜的部分。

至於這場公投結果對於藍營的明年選舉，李德維坦承，有很大的影響，因為整個藍軍氣勢已經掉下來了，他現在已經懷疑侯友宜、盧秀燕明年就一定能贏嗎？認為這個衝擊會是很驚人的。

他說，這次公投民進黨給國民黨上了一堂課，「人家把白的說成黑的，都還能這麼團結，國民黨把白的說成白的，卻這麼不團結！」

國民黨青年幹部蕭敬嚴則認為，四個公投案沒有通過，就是民進黨把公投與大選拆開的策略奏效，加上民進黨斥資宣傳成功，不能完全歸咎於國民黨的策略錯誤，朱立倫也不應該為此下台，朱立倫真正該負責的是明年的地方選舉成敗，因為黨中央要為提名負責。

不過他也坦承，這個結果對於藍軍士氣影響不小，像他在新北基層說明公投，未來參選議員時，可能會被對手拿來攻擊檢驗，基層候選人的心裡會比較不舒服。

對於有黨代表主張懲處侯友宜，某位國民黨基層黨代表說，雖然深藍黨員對侯友宜確實不滿，但在黨內並非主流意見，如果真要做黨紀處分，恐怕會有一堆人該處分，「我們連傅崐萁都放回來了，我們還要黨紀處分侯友宜？這不是很諷刺嘛！」

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