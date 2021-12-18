四公投大敗！ 蔡詩萍指國民黨還有「更慘的事」

四大公投今日結果出如，全數未過關，讓國民黨支持者相當痛心。圖為國民黨主席朱立倫在公投結果出爐後舉行記者會說明。（記者田裕華攝）

2021/12/18 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投今日結果出爐，全數未過關，讓國民黨支持者相當痛心。對此，作家蔡詩萍指出，更慘的不是民進黨的氣勢會延伸至明年的地方選舉，或2024年的總統、國會大選，而是，國民黨找不到方向感，找不到自己一路輸的關鍵因素，「這才是國民黨的『敗亂』無法止血的原因！」

蔡詩萍今日在臉書PO文，表示公投結果就是一句話「執政黨大勝，國民黨慘輸！」蔡詩萍說，對藍營支持者而言，更慘的不是民進黨的氣勢，會延伸至明年的地方選舉，或2024年的總統、國會大選，而是，國民黨「找不到方向感」，「找不到自己一路輸的關鍵因素」，這才是國民黨的「敗亂」無法止血的原因。

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蔡詩萍表示，他用的字眼，是「敗」是「亂」組成的「敗亂」二字，「敗，並不必擔心，有機會贏；但，亂，就麻煩了，越亂越慌，越亂越心急」。亂就會內訌，而非深沉檢討；內訌，就是抓戰犯找替罪羔羊。「內訌加抓戰犯，不就是這幾年，國民黨一敗塗地的事後表現？！不就是此刻，一堆深藍的氣急敗壞？！」

蔡詩萍指出，從政黨氣勢來說，國民黨滿意度這幾年從未超過民進黨，換言之，在國民黨嘴裡，執政的民進黨這裡爛那裡壞，但，民調數字儘管顯示民進黨有滑落，然而，弔詭的是，國民黨沒有任何可以取而代之的跡象；再看這次公投，國民黨從專攻兩項，轉彎成主導四項，決策之粗糙，轉彎之莫名其妙，在在讓人不敢恭維，其注定要輸，並不意外。

蔡詩萍指出，國民黨口口聲聲，民進黨傾黨國之力護航四項公投的不同意。然而它既然是執政黨，「你挑戰它的政策，它不護航才叫沒道理吧！」蔡詩萍也說，看看國民黨中央，被黃仕修一人給綁架，把核四公投當個人舞台盡興表演，國民黨中央卻得全面買單？「這不是，很荒謬嗎？核四的敏感，國民黨中央豈會不知道？」當幾個藍營縣市首長，不肯點頭時，國民黨中央竟然任由黃仕修「羞辱」，任由趙少康痛罵，黨中央似乎忘了，朱立倫主席也在閃躲，核四不是在北部縣市一直都是「說不」的選項嗎？

蔡詩萍還指出，這次連反萊豬，國民黨都慘輸，這是典型賠了夫人又折兵，萊豬闖關成功，未來日本核食理論上也不至於成問題了，美國日本不會感謝國民黨，民進黨與美日等友好關係，勢必更形緊密，「國民黨要不要修補美日關係？若不，那未來勢必在國人心目中的形象會更差！」

蔡詩萍表示，至於天氣不好，王力宏前妻的反撲，侯友宜等幾位藍營市長的不買單，大概都可以讓氣噗噗的深藍群眾哇哇大叫，但形勢比人強，如果今天民進黨真的天怒人怨，如果國民黨真的氣勢如虹，如果四項公投真的讓台灣人有感，說真的，結果不應該是這樣的！

最後，蔡詩萍表示，公投項目不止是公投表面的項目而已，它意味了藍綠兩大政黨，整體的形象，在人民心目中，到底是怎樣的一種「認知圖像」。藍營若繼續在兩岸議題上，失去回歸本土，著力台灣的「方向感錯亂」；若繼續在深藍的高分貝下，以為「聲音大就會贏」；若繼續在悲情意識下，以為台灣人都瘋了，年輕人都受騙了！那幾乎可以斷言，這四項公投的挫敗，不會讓藍營徹底反省，反而會讓藍營繼續在傾斜的坡道上踩油門，衝向車毀人亡的斷崖。

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