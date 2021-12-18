談三接公投結果 鄭文燦：沿海4區不同意票多代表重視生態獲認同

桃園市長鄭文燦晚間在臉書發文，強調沿海四區對三接遷移案，不同意票遠大於同意票，代表桃園這幾年對海岸、海域環境生態重視獲得認同。（記者周敏鴻攝）

2021/12/18 22:10

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市四項公投開票結果出爐，雖然同意票高出不同意票甚多，但市長鄭文燦仍發文認同公投可深化民主，「藻礁」也藉著公投從陌生成為熱門議題，令人欣慰的是沿海四鄉鎮對20案三接遷移案，不同意票遠大於同意票，也代表桃園這幾年對海岸、海域環境生態重視獲得認同。

鄭文燦說，三接所在地觀音區大潭里，不同意票523票，大幅超過281票同意票，而觀音區不同意票1萬1634票超過了同意票9509票；另沿海其他三個行政區對三接遷移案投票結果都是不同意票大於同意票，其中蘆竹區為2萬7930票比2萬4658票、大園區1萬5407票比1萬2498票、新屋區8273票比7816票。

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鄭文燦表示，這顯示市府所訴求的三接與藻礁共存，是獲得在地民意充分的支持，未來市府還會積極投入海岸及藻礁保育，讓海岸成為桃園美麗的風景，成為環境教育及生態旅遊的亮點；而大潭藻礁深入的第二輪調查報告完成後，會請審議委員會，核定適當的保育等級，讓藻礁生態系所形成的生命舞台，產生更大的生物多樣性。

鄭文燦也肯定公投可深化民主，四項公投的結果，可讓台灣可以走出反覆爭辯的泥沼，也期盼未來有更多的公共討論，讓民主成為永續台灣的基石，他與團隊在這段時間，無論是在線上、街頭、廟口、公園、集會所，社會各個角落，與大家面對面對話，不放棄每一個可以對話的機會，理性的論辯過程，讓每一個公民與國家的距離縮短了，大家以公民投票展現了集體的思考結果。

最後他也提到，公投讓「藻礁」從陌生到逐漸成為熱門議題，柴山多杯孔珊瑚、小燕鷗、酋婦蟹，從生疏的名詞變為耳熟能詳的話題，公投讓更多人能認知到海岸生態保育的重要性，也理解到能源轉型的艱難選擇。

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