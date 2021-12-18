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    反萊豬公投若過關衝擊國家利益最深遠！府院黨力拚不同意

    民進黨昨晚在凱道舉辦「台灣隊站出來、台灣行出去」公投說明會，呼籲投下四個不同意，讓台灣更有力。 （資料照）

    民進黨昨晚在凱道舉辦「台灣隊站出來、台灣行出去」公投說明會，呼籲投下四個不同意，讓台灣更有力。 （資料照）

    2021/12/18 12:13

    〔記者李欣芳／台北報導〕反萊豬、重啟核四、三接遷址與公投綁大選等四大公投今天舉行投票，府院黨力拚四個不同意票否決這四項公投，被總統蔡英文視為四大公投「重中之重」、最具挑戰性的反萊豬公投，也要積極催票讓這項公投不過關。行政院擔心，反萊豬公投若過關，將衝擊台美經貿關係、影響台美貿易暨投資架構協定（TIFA）進程及衝擊台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），目前這四大公投案也以反萊豬公投影響台灣的國家利益最為深遠。

    蔡總統昨晚因此在民進黨台北場的公投宣講場中強調：「生為總統，我將請求台灣人民，理解國家的處境，以及生存發展的必要，支持政府的立場」，讓國際社會看到台灣的決心，也更願意來幫助台灣，克服中國的政治干擾，走向世界。

    據悉，行政院認為反萊豬公投若過關，首當其衝的是影響台美關係，特別是經貿層面，其次，則是阻礙台灣加入CPTPP。

    行政院長蘇貞昌日前指出，若反萊豬公投通過，代表台灣無法遵守國際標準，恐讓台灣與美國的關係倒退；台灣靠貿易立國，如果沒有按照國際標準，要怎樣跟世界做生意，且全世界109個國家都接受萊豬、CPTPP的11個會員國也都接受，如果台灣不接受萊豬進口，要怎麼加入CPTPP？

    行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中日前接受本報專訪也憂心指出，反萊豬公投攸關台灣未來的長遠發展，若這項公投通過，將衝擊台美經貿關係及台灣加入國際經貿組織，這兩大衝擊後果都非常嚴重，對美經貿關係方面，將衝擊台美TIFA進程，國際經貿組織方面，將影響我國加入CPTPP，他強調「國際經貿關係的推動，一刻都不能延遲，台灣沒有時間再等！」若錯失機會，台灣恐被申請加入CPTPP的中共及韓國超前。

    根據公投法的規定，反萊豬公投若過關，政府二年內將不能開放萊豬進口，由於台灣正積極尋求加入CPTPP等國際區域經貿組織，以擺脫被中國孤立的局面，而現階段也是台灣國際聲量最高的時候，府院黨因此擔心若反萊豬公投通過，將衝擊台灣的國際經貿佈局，影響台灣與世界接軌，問題相當棘手，因此要力拚讓反萊豬公投不過關。

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