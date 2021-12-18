反萊豬公投 陳吉仲挨告回應

陳吉仲強調針對公投，行政部門最重要把所有資訊正確與選民報告，所有舉證都有事實根據。（記者蔡淑媛攝）

2021/12/18 11:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕四大公投案今天舉行投票，農委會主委陳吉仲上午投票受訪被問及一旦反萊猪一案通過如何應對，他表示，從總統到相關部會都盡全力向選民報告政策，農委會也說明豬肉市價、自給率、食安及對農民正面影響，強調「最後公投通過與否一定影響國家未來長遠的經貿發展」呼籲選民要踴躍投票。

對於反瘦肉精毒豬聯盟成員、前榮總精神科醫師蘇偉碩批陳吉仲稱泰國因禁美豬遭關稅制裁是帶頭造謠，昨日到台北地檢署告發陳吉仲涉嫌違反公投法，陳吉仲回應，美國貿易代表署（USTR）在今年具體寫出泰國未依國際規範訂定豬肉萊克多巴胺的容許量，被取消7到8億美元的優惠關稅，在USTR都白紙黑字及他在臉書都具體呈現，強調針對公投，行政部門最重要把所有資訊正確與選民報告，所有舉證都有事實根據！

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針對反萊豬議題，陳吉仲表示，反萊豬公投通過與否，一定影響國家未來長遠的經貿發展，農委會盡最大力量把事實、政策論述向國人報告，期待為了為國家長遠發展，選民要踴躍投票。

強調是屏東養豬戶出身的陳吉仲，今天在國立公共資訊圖書投開票所投下公投票，也被詢問，他回應，屏東是老家仍經常回老家，他在美取得博士學位後到中興大學任教，加上育有3名孩子，20年前戶籍就設於台中，他也呼籲選民把握時間、踴躍出來投票。

陳吉仲在第18案反萊豬公投，投下公投票。（記者蔡淑媛攝）

４大公投案，陳吉仲領取公投票。（記者蔡淑媛攝）

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