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    訪台讚「防疫典範」 法議員最有感這件事

    法國國民議會訪團昨與我國衛福部長陳時中（右四）進行交流，圖中分別為布義顧（左二起往右）、古怡珂、恩拜、戴扈傑、陳時中、杜瑪與海澤。（取自杜瑪推特）

    法國國民議會訪團昨與我國衛福部長陳時中（右四）進行交流，圖中分別為布義顧（左二起往右）、古怡珂、恩拜、戴扈傑、陳時中、杜瑪與海澤。（取自杜瑪推特）

    2021/12/17 08:56

    〔記者楊丞彧／台北報導〕法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）率領的法國國民議會議員訪團來台進入第三天，昨天拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與外交部長吳釗燮外，今天預計拜會立法院長游錫堃。而訪團議員也在社群上，分享訪問台灣的心得。

    法國國民議會外交委員會議員杜瑪昨深夜連續推文，細數了前兩天的行程，包括拜會陸委會主委邱太三與經濟部長王美花，進行了成果豐碩的討論；拜會了總統蔡英文，稱讚她在前線捍衛非常進步的民主模範，公民是其決策的核心；與蘇揆見面討論能源與科技合作；與外長吳釗燮午宴，得知籠罩在台灣上空的軍事威脅與網路戰；與台灣民主基金會副執行長陳婉宜會面，討論對抗假消息；與行政院政務委員唐鳳交流時，使用數位科技是人權、公民是決策的核心、沒有日常審查等進行意見交流。

    而與衛福部長陳時中的會面，杜瑪也稱讚是「公衛危機管理典範」，而且到餐廳吃飯、看球或是參加文化活動「不強制接種疫苗，也不需健康通行證」。法國國內因為健康通行證以及強制接種疫苗政策引發激辯，更引爆數波反政府的抗議行動，今年夏天更引發連續數週發生遍地開花、數十萬人的抗議。杜瑪並於第二天行程的主條目寫下，「針對台灣模式進行了許多有趣的交流，#我是台灣」。

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