蔡英文：台法關係突飛猛進 盼推台歐BIA

法國國民議會上個月高票通過首個友台決議案，友台小組主席戴扈傑（左）昨將決議文正本贈送蔡英文總統。（取自蔡英文臉書）

2021/12/17 05:30

接見法國國民議會前議長戴扈傑

〔記者蘇永耀、李欣芳、楊丞彧、陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統昨在總統府內接見來訪的法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑所率訪團。總統表示，明年上半年法國擔任歐盟輪值主席，希望可以推動台灣與歐盟簽署「雙邊投資協定」（BIA）。戴扈傑除傳達法國政府關注台海和平穩定，也以中文高呼「台法友好」，蔡總統當場回以法文 Merci（謝謝）。

戴扈傑秀中文：台法友好

法國參議院今年五月以無異議通過史上第一個友台決議案後，國民議會也在戴扈傑領銜下，於十一月高票通過首個友台決議案，成為今年歐洲在國會兩院連續首度通過友台決議的國家。這次戴扈傑等六位跨黨派議員團訪台，也是繼今年十月法國參議院友台小組主席李察率團訪台，法國國會的重要訪團再次來訪，創下歐洲單一國家的國會兩院，在短短三個月內先後訪台的紀錄。

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總統：歡迎法閣員也來訪

蔡英文表示，今年是台法關係突飛猛進的一年，法國國會挺台的強大能量，也讓台灣人民相當感動。她說，面對國際情勢快速變化，威權主義持續擴張，民主夥伴更應該攜手合作；台灣會善盡國際責任，也期望和法國及理念相近的歐盟夥伴，一起為印太和平穩定，以及世界繁榮發展，做出更多的貢獻。她指出，除了台法國會交流，也希望不久的未來，能歡迎法國政府閣員訪台。

隨後，戴扈傑表示，他所發起的決議案，在議會九個政團中，有七個投了贊成票，這項決議案旨在敦促法國政府支持台灣參與多個國際組織。事實上，法國政府在國民議會的辯論中也有正面發言，並重申其鼓勵建設性區域對話的政策，以維護台海的和平與穩定。

戴扈傑肯定說，台灣公民社會深具活力，三十多年前這塊土地上展開民主轉型，取得顯著成功；透過自由透明選舉、獨立自由新聞、思想言論自由、結社自由，來表達政治多元化，這些都是我們所共同擁有的價值觀。他並祝福「台法友好，合作萬歲」，還以中文高呼「台法友好」。

外交部長吳釗燮昨以午宴款待戴扈傑等一行，訪團稍後並拜會行政院長蘇貞昌與陸委會主委邱太三。

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