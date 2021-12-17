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    立陶宛批中違反外交公約 美英捷聲援

    立陶宛十五日將駐中國外館人員撤離中國，據信是考量人身安全因素，立陶宛外長藍斯柏吉斯昨強調，中國各種單方面行為都違反維也納外交公約。圖為立陶宛駐北京大使館。（美聯社）

    立陶宛十五日將駐中國外館人員撤離中國，據信是考量人身安全因素，立陶宛外長藍斯柏吉斯昨強調，中國各種單方面行為都違反維也納外交公約。圖為立陶宛駐北京大使館。（美聯社）

    2021/12/17 05:30

    〔記者楊丞彧、編譯茅毅／綜合報導〕立陶宛十五日將駐中國外館人員撤離中國，據信是考量人身安全因素，立陶宛外長藍斯柏吉斯昨強調，中國各種單方面行為都違反維也納外交公約。而國際間力挺立陶宛的聲浪不斷，美國、英國官方紛紛表達支持，捷克參議院外委會主席費雪直指此事是對北約與歐盟的考驗。

    立通過在台設立代表處決議 明年起生效

    外交部發言人歐江安表示，立陶宛頂住中國的複合性威脅，卻沒改變想跟台灣發展關係立場與意願，外交部向立陶宛政府表達最崇高的敬意。

    藍斯柏吉斯昨強調，中國以技術問題阻撓外交人員取得簽證，並粗暴要求立陶宛將駐中國大使館改名為臨時辦公室，這些單方面行為都違反維也納外交公約。立陶宛總統瑙塞達首席顧問絲凱吉里特也表示，中國片面更改外館名稱的行為違反維也納外交公約，瑙塞達將在與歐盟其他國家領導人會面時，討論中國對立陶宛不當施壓，並針對如何一起協助立陶宛集思廣益。立陶宛希望，要讓歐盟夥伴都清楚知道整起事件的起因。

    立陶宛大動作撤離駐中外交人員的動作引發歐美政界關注，美國國務院昨回應媒體詢問指出，美國堅定與北約盟友立陶宛站在一起，並譴責中國對立陶宛的脅迫，也歡迎台灣與立陶宛深化合作；英國外相特拉絲也對此表示，中國的施壓「令人無法接受」；捷克參議院昨通過決議力挺立陶宛，費雪直指，強烈譴責中國對立陶宛的系統性霸凌，「這不僅是對立陶宛的考驗，更是對我們的考驗，考驗我們是否準備好在北約和歐盟內，為我們的盟友挺身而出」。

    中國外交部發言人汪文斌昨回應媒體詢問時，稱立陶宛政府所稱的理由「無中生有」，立陶宛從未向中方提及自身安全有什麼問題；中立關係受損的「是非曲直是十分清楚的」，敦促立方切實遵守國際關係基本準則，認真履行自己所做的承諾，儘快糾正損害中國主權和核心利益的錯誤行為。

    為深化與台灣的交流，立陶宛也正式通過在台設立代表處決議，法律自明年一月一日起生效，初期將派兩名人員駐台，目前已經在物色辦公室；外交部昨表示會提供立陶宛來台設處的一切必要協助。

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