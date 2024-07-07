國會改革說明會雲林場 朱立倫：可將烏魯木齊的事情查出

國民黨雲林縣黨部今下午舉辦「國會改革說明會」，國民黨主席朱立倫出席宣講。（記者李文德攝）

2024/07/07 15:46

〔記者李文德／雲林報導〕國民黨利用人數優勢，通過國會擴權法案，今天由黨主席朱立倫到雲林縣進行「國會改革說明會」，朱立倫表示，下鄉舉辦說明會除了向大家報告半年來黨籍立委努力什麼，還有針對國會改革，可以將過去一些「烏魯木齊（台語）」的事情查出。

今天下午國民黨雲林縣黨部舉辦「第三波民主改革–國會改革說明會」，國民黨主席朱立倫、雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞，立委謝龍介、張嘉郡、許宇甄、丁學忠等人到場宣講。

請繼續往下閱讀...

朱立倫表示，此事說明會向鄉親報告半年來國民黨團做了些什麼以外，針對國會改革，可以將過去一些「烏魯木齊」的事情查出來。除此之外針對財政劃分法修法，時任台南市長的賴清德總統過去也不斷喊話要修法。所以要藉著立委修法，將他過去的堅持實現。

除此之外，朱還提到80歲以上廢除巴氏量表，核電延役等法案，強調國民黨為了民眾生活而著想。

黨部主委張嘉郡表示，喊了31年的國會改革終於完成，不是用打破人頭抗爭、煽動錯誤資訊下妥協。此法案可讓國家體制更完備，讓行政、立法權相互監督，提升政府透明度和效能，防止權力濫用。

國民黨雲林縣黨部今下午舉辦「國會改革說明會」，國民黨主席朱立倫出席宣講。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法