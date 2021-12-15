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    法國民議會訪團 今抵台

    法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑率團訪台。圖為駐法代表吳志中送機時與訪團成員合影。（駐法代表處提供）

    法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑率團訪台。圖為駐法代表吳志中送機時與訪團成員合影。（駐法代表處提供）

    2021/12/15 05:30

    兩院三個月內先後來訪 創紀錄

    〔記者呂伊萱／台北報導〕法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑率團訪台，訪團訂於台灣時間今日上午抵達，成員共六位國民議會跨黨派議員。這是繼法國參議院友台小組主席李察來訪後，再有法國團來訪，創下單一國家國會兩院在三個月內先後訪台的紀錄。

    法國國民議會十一月廿九日才首度通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，使法國國會兩院史無前例在半年之內均通過友好台灣決議，共同發出堅定挺台的強大聲量。此次訪團團長戴扈傑正是該決議提案人。

    戴扈傑自二○二○年五月接任國民議會友台小組主席，致力深化台法友好關係。戴扈傑在今年六月發起支持台灣國際參與的決議案，迅速獲得跨黨派七大政團總召及高達一百八十三位議員共同連署，並於十一月通過。

    此次訪團成員除了戴扈傑，還有外交委員會海澤、杜瑪、恩拜、古怡珂，及財政委員會布義顧共六位跨黨派的國民議會議員。

    外交部昨說明，訪團在台期間將晉見蔡總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮；訪賓另將會晤經濟部、衛福部、陸委會、環保署等部會首長，並參訪文經設施。

    歐洲政要近年訪台情形

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