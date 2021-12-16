法國友台小組訪陸委會 邱垂正：他們用選票和行動力挺台灣

陸委會發言人邱垂正今日在記者會表示，戴扈傑主席此行率團來訪，同行團員都是投票當天，在辯論時為台灣仗義執言的跨黨派議員，他們不僅用手上的選票，也用腳上的行動力挺台灣，陸委會要藉這個機會向訪團至上最高的敬意與謝意。（資料照）

2021/12/16 18:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）本週率團訪台，15日拜會陸委會主委邱太三展開交流。陸委會發言人邱垂正今日在記者會表示，戴扈傑主席此行率團來訪，同行團員都是投票當天，在辯論時為台灣仗義執言的跨黨派議員，他們不僅用手上的選票，也用腳上的行動力挺台灣，陸委會要藉這個機會向訪團至上最高的敬意與謝意。

邱垂正指出，上個月底法國國民議會以壓倒性的票數通過，由戴扈傑主席提案，並獲得法國跨黨派政團支持的友台決議案，支持台灣參與國際組織，這也是國民會議有史以來第一個友台決議案。戴扈傑主席一行訪台，就兩岸關係的現況、印太區域情勢、兩岸經貿等議題，多面向廣泛和陸委會進行意見交流，本會對此表示誠摯歡迎與肯定。

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此外，在尼加拉瓜與台灣斷交後，國台辦發言人馬曉光昨日對外喊話，歡迎所剩無幾的若干個台灣所謂「邦交國」認清大勢，早日站到歷史正確的一邊。

邱垂正批評，中共當局以一個中國原則的謬論，不斷加大對台外交、軍事打壓與經濟脅迫，是造成當前台海緊張情勢的源頭，而其專制政權的本質，強勢侵犯我國主權安全的掠奪野心，也嚴重威脅區域的和平穩定，對於對岸一再惡意挑釁打壓我國際空間，政府將堅定捍衛國家主權、尊嚴與民主自由，不會屈服妥協。

他強調，台灣人民絕不可能接受中共當局任何矮化我方的主張，呼籲國際社會要正視中共正進行的戰略擴張以及掠奪行徑，台灣也會與國際社會理念相近的國家深化合作，妥善因應當前情勢。

針對中共奪我邦交國，國民黨主席朱立倫等人上週仍執意參與中共舉辦的海峽論壇，中國全國政協主席汪洋在致詞時重申「一國兩制」，聲稱中國有必勝的信心解決台灣問題，這是否矮化我國主權。

邱垂正回應，陸委會已發布聲明強調，不接受中共當局自欺欺人、蠻橫設定的兩岸關係發展路徑，台灣主流民意長期以來更堅定拒絕一國兩制，這是台灣社會朝野共識。海峽論壇為中共主辦之大型對台統戰平台，政府事前已提醒國人注意兩岸交流政策與規範、留意社會觀感，並有效遏阻對岸的同統戰操作，期盼國人看清中共的兩手兩面手法，共同維護國家最大利益。

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