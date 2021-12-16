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    春節檢疫專案啟動 蘇貞昌：加強控管防疫旅館

    春節檢疫專案啟動，行政院長蘇貞昌指示加強控管防疫旅館。（資料照）

    春節檢疫專案啟動，行政院長蘇貞昌指示加強控管防疫旅館。（資料照）

    2021/12/16 13:36

    〔記者李欣芳／台北報導〕為防範武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒，我國日前已啟動春節檢疫專案，行政院長蘇貞昌今天表示，境外威脅仍高、鬆懈不得，將嚴守邊境，落實入境檢疫期間的篩檢與人員管制，對於近日傳出防疫旅館有確診的問題，蘇貞昌指示相關部會請地方政府加強管控防疫旅館內防疫措施、相關動線、環境清消。

    中央流行疫情指揮中心在14日啟動春節檢疫專案。行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌表示，這幾天出現檢疫期滿，返回家中自主健康管理期間才確診者，顯示病毒十分頑強，國際疫情嚴峻、境外威脅仍高，絲毫鬆懈不得。

    針對春節檢疫專案，蘇貞昌提醒衛福部與邊境檢疫有關部會要持續嚴守邊境，落實入境檢疫期間的篩檢與人員管制；指揮中心、交通部與地方政府，則須調度好防疫車隊，並就新加入的駕駛做好相關防疫措施的職前訓練。

    蘇貞昌也要求，檢疫隔離者在加強版居家檢疫期間，民政、里幹事等系統要做到嚴格管制，不許其外出，對不遵守規定者立刻處罰，違規者也立即移送法務部行政執行署執行。

    蘇貞昌指出，目前台灣疫苗覆蓋率第1劑為79%，第2劑達65%，盼民眾持續將防疫做到位，且儘快完成兩劑疫苗的施打；防疫成果得來不易，中央、地方要合作，用最嚴謹態度做好春節防疫。

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