郭國文與三口組車隊宣講公投四個不同意 民眾支持熱情讓人感動

民進黨台南市立委郭國文（右起）與3位議員參選人黃肇輝、陳柏廷、蔡麗青合體上宣傳車宣講四個公投不同意。（服務處提供）

2021/12/16 11:48

〔記者楊金城／台南報導〕四大公投倒數兩天，民進黨台南市立委郭國文今天（16日）上午與3位議員參選人陳柏廷、蔡麗青和黃肇輝合體上宣傳車，從西港慶安宮出發，繞行西港、安南區、永康區沿街宣講四個不同意，要催出最高的投票率。

郭國文說，四大公投關係台灣的未來，影響每個人，市民務必用四個不同意捍衛自己的權利。

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郭國文說，為了這次公投，民進黨全黨上下總動員，訴求台灣隊站出來，今天親自帶領「三口組」公投宣講隊3位成員，以聯合車隊的方式來宣講這次公投的重要性。

永康區市議員參選人黃肇輝說，從11月中開始站路口以來，一開始覺得民眾反應冷淡，但是最近感受到愈來愈多鄉親開始表態支持，尤其在車隊中更是可看到更多鄉親，尤其是年輕人的鼓勵，相當感動。

安南區市議員參選人蔡麗青表示，四個人一起宣講四個不同意，就是喚起民眾重視這次公投的重要性，呼籲大家踴躍出門投下四個不同意。

大北門區市議員參選人陳柏廷說，透過今天整天的車隊宣講，希望18日當天可以看到大家全力守護台灣未來的成果。

郭國文說，「三口組」密集的宣傳與宣講，讓他感覺不能被比下去，「輸人不輸陣」，也從早市、白天車隊、下午到黃昏市、晚上再到夜市，希望能夠催出最高的投票率，展現台灣人民對於公共議題與守護自己與台灣未來的決心。

民進黨台南市立委郭國文（右2）與3位議員參選人黃肇輝（左2）、陳柏廷（右1）、蔡麗青（左1）合體上宣傳車宣講四個公投不同意。（服務處提供）

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