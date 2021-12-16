聯合大學公投研討會 假投票結果「一個同意、三個不同意」

國立聯合大學學生會昨晚舉辦「1218公投議題系列講座」，邀請民進黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量、台灣基進黨的代表人，就12月18日17到20案進行立場論述，再由現場學生假投票。（圖由陳光軒提供）

2021/12/16 11:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立聯合大學學生會昨晚舉辦「1218公投議題系列講座」，邀請民進黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量、台灣基進黨的代表人，就12月18日17到20案進行立場論述，再由現場學生假投票，結果為「一個同意，三個不同意」。

聯大學生會昨晚7點在二坪山校區國際會議廳，舉辦「1218公投議題系列講座」的政黨研討會，邀請民進黨行政院政務顧問徐定禎、縣議員陳光軒，國民黨縣議員徐功凡、楊明燁，台灣民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥、縣黨部執行長林志學，時代力量智庫執行長李兆立，台灣基進黨桃園黨部主委藍士博等人出席。

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各政黨就此次公投的17到20案進行立場論述，再由現場百餘名學生假投票。第17案重啟核四，同意33.62%、不同意56.03%，第18案禁止萊豬進口，同意44.83%、不同意41.38%，第19案公投綁大選，同意27.59%、不同意55.17%，第20案三接天然氣接收站遷離，同意31.90%、不同意50.86%。

假投票結果，第17、19、20案不同意高於同意，唯有第18案禁止萊豬進口一案是同意高於不同意。對此，陳光軒表示，雖然這不是一個正式的投票，從民調或學校的角度也不具信度，但某種程度上也反映了在場學生在聽完論述後的氛圍。離公投還有2天，民進黨會持續理性溝通，繼續衝刺公投案四個不同意，讓台灣更有力。

第17案重啟核四假投票結果。（圖由陳光軒提供）

第18案禁止萊豬進口假投票結果。（圖由陳光軒提供）

第19案公投綁大選假投票結果。（圖由陳光軒提供）

第20案三接天然氣接收站遷離假投票結果。（圖由陳光軒提供）

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