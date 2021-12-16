反駁賴幸媛 經貿辦提4點籲開放萊豬讓台灣走向國際

行政院政務委員鄧振中領導的經貿辦強調，為台灣國際經貿布局開放萊豬，盼國人團結一致。（資料照）

2021/12/16 11:06

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府今年元旦起開放萊豬進口，引發反萊豬公投爭議，行政院經貿談判辦公室今天指出，為了拓展台灣的國際經貿布局，我國需接軌國際標準，以推動加入CPTPP等高標準的經貿組織，期望全國人民團結一致，支持台灣走向國際。對於前駐WTO大使賴幸媛近日接受採訪時表示，禁止含萊克多巴胺豬肉並未違反WTO規定，經貿辦表示，賴女士理應十分瞭解最惠國待遇與國民待遇原則之內容，但卻有意曲解其真正意涵，動機令人費解。

政院經貿辦針對賴幸媛的錯誤說法指出，首先，指稱政府訂定萊克多巴胺安全容許量標準違反最惠國待遇，因為這項標準適用所有進口肉品，不知哪裡牴觸了最惠國待遇？其次，指稱違反國民待遇，政府禁止國內豬農使用萊克多巴胺，是為了建立產品區隔，強化消費者對國產豬肉信心。養豬產業也全力支持，何來超國民待遇的說法。

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第三，經貿辦表示，賴幸媛錯誤解釋SPS規定且忽略WTO對科學證據的重視。賴女士認為SPS協定第3條（調和）第3款也允許會員可採行比國際標準更高的國內保護水準，但該款的前提是「若具有科學上的正當理由，或會員確定其依據第5條風險評估程序而實施之檢驗和防檢疫保護水準係屬允當」，因此我國若無相關科學證據，則仍無法不遵守規定。

第四，經貿辦表示，美國沒有在WTO大張旗鼓興訟，並不代表美國不在乎此事。美國有很多管道及手段可以溝通，也有各種國際關係和成本考量，訴訟通常是最後方式。美歐之間的賀爾蒙牛案經常在國際學術期刊上被用來比較，這也是為何許多國家在與美國溝通後，最後還是決定遵守規定的原因。

經貿辦指出，美國智庫學者葛來儀認為，倘公投通過，將為台美雙邊關係帶來嚴重打擊，未來將難以解決這些影響；同時也為雙邊貿易關係造成致命的衝擊，未來簽署雙邊貿易協定更是不可能有進展。她的說法相當反映現在美國甚至日本產官學界的看法，包括Ryan Hass、薛瑞福等人都有同樣的呼籲。為了拓展台灣的國際經貿布局，我國需接軌國際標準，以推動加入CPTPP等高標準的經貿組織，期望全國人民團結一致，支持台灣走向國際。

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