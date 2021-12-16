3年前投票亂象是恥辱 蘇貞昌：中選會週六公投要雪恥

行政院長蘇貞昌表示，3年前投票亂象是恥辱，中選會週六公投要一雪恥辱。（資料照）

2021/12/16 11:45

〔記者李欣芳／台北報導〕2018年九合一選舉併同10項公投舉行，造成投票所大排長龍、邊投票邊開票、開票超過半夜2點等亂象，行政院長蘇貞昌今天直指3年前的投票亂象是恥辱，本週六即將舉行4大公投案投票，中選會務必要一雪恥辱，蘇揆也呼籲民眾週六務必出來投票，讓台灣民主的落實更為堅實。

因應週六即將投票，中選會已成立中央選務指揮及應變中心，蘇貞昌說，週六投票為避免3年前大排長龍等情況，中選會已調降每個投票所的公民投票人數，增設投票所，務求每個步驟圓滿完成，他並指示警方強化各投票所的秩序維護。

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中選會今天上午向行政院院會報告110年全國性公民投票選務工作籌辦情形，蘇揆做以上表示。

中選會於報告中說明，這次公民投票原定於110年8月28日舉行投票，因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，依法改定於110年12月18日舉行投票，因此投票權人仍以原投票日110年8月28日有投票權資格之投票權人為限，此外，110年8月9日（含當日）以後戶籍遷出者，仍在原戶籍地投票所投票。本次投票權人計有1982萬5468人，該會鼓勵具有公民投票權之國民踴躍前往投票，並請民眾投票前仔細閱讀公民投票公報，充分瞭解各項公投案之資訊，審慎決定後投下神聖的一票。

中選會指出，這次公民投票全國共設置1萬7479個投票所，投票權人將可領取4張公投票，投票進行程序採投票權人領公投票、圈票、投票方式辦理，開票進行程序則參照選舉票開票程序，採逐張檢票、唱票、記票、整票計票方式辦理。中選會特別感謝各機關的協助及所有投開票所工作人員的參與。

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