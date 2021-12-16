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    公投最後衝刺 國民黨明晚自由廣場舉辦「民主守夜」活動

    國民黨16日召開「決戰公投 1217 民主守夜 活動規劃大公開」記者會，文傳會副主委林家興（右一）帶隊呼口號。（記者塗建榮攝）

    國民黨16日召開「決戰公投 1217 民主守夜 活動規劃大公開」記者會，文傳會副主委林家興（右一）帶隊呼口號。（記者塗建榮攝）

    2021/12/16 11:17

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日公布明晚在中正紀念堂自由廣場發起的「民主守夜」造勢晚會活動規劃，該黨指出，除了安排馬拉松式宣講，還有整點報時互動環節，以及持續至隔天投票日的不斷電網路直播。

    國民黨主席朱立倫明晚將親率黨務主管、立法委員以及自發民眾，一起夜宿自由廣場，隔日上午6點半，朱立倫將與現場所有參與者共同參加中正紀念堂升旗，然後各自前往投票所投票。

    國民黨文傳會副主委林家興指出，明晚活動自6點開始，由青年民主戰隊進行暖場宣講，主活動於晚間7點半至9點半進行，安排的宣講人包括朱立倫、前總統馬英九以及洪秀柱、江啟臣等前黨主席、中廣董事長趙少康，公民團體、公投領銜人以及黨籍立委、縣市議會、縣市長等。

    國民黨副發言人楊智伃表示，明晚7點、8點、9點等整點將安排台下互動環節，包括源自於蔡英文總統「拍桌說」的「自由廣場萬人拍桌」，把人民的憤怒傳到總統府，另外還有「全台守護大串聯」，邀請民眾共同舉起雙手連成圈，並拍下照片上傳打卡，象徵守護台灣，四個都同意。

    在9點半過後，現場進行「星河夜語：點亮自由廣場」時間，全體國民黨公職要與現場民眾一起打開手機手電筒，用上萬個點點星光象徵「人民怒火，星火燎原」，並諷刺民進黨讓台灣陷入需用手電筒照明的缺電危機﹔活動主舞台結束後，則推出民主守夜不斷電直播，從晚上10時到隔日上午6時，直播現場訪問等系列活動，並與黨內民代臉書串流。

    國民黨強調，該黨沒有民進黨的宣傳鉅資，僅有簡單的帳篷與睡袋，唯一目標是希望守護台灣的健康與民主、守護台灣的生態環境與經濟，呼籲全民明晚一起來做「民主守夜人」。

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