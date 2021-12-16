台海軍情》美方信賴讓台灣執行 愛三飛彈重鑑測明年在台試行驗證

資深軍方人士透露，在美方信賴台灣有能力執行丶台美軍事合作更加緊密的前提下，已同意試行案，將愛國者飛彈重鑑測的地點，由美國原廠改到在台灣進行。圖為總統蔡英文與空軍防空飛彈部隊官兵在愛國者三型飛彈前合影。（圖：軍聞社提供）

2021/12/16 11:17

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍擁有近400枚愛國者飛彈，但每年都要花費鉅資將部分愛三丶愛二飛彈送到美國原廠進行重鑑測及更換壽限零組件，維護飛彈系統的妥善率及可靠度。資深軍方人士今天透露，經與美方多次協商，在美方信賴台灣有能力執行丶台美軍事合作更加緊密的前提下，已同意試行案，將愛國者飛彈重鑑測的地點，由美國原廠改到在台灣進行。

他指出，美方將會技術轉移給軍方相關單位，在台重鑑測任務將在明年先試行一年，若經認證評估確實可行，未來不排除所有的愛國者飛彈重鑑測及更換壽限零組件等任務，全數轉移在台灣進行。

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國防部在本週發佈最新的決標公告，其中一案是將2006年8月簽訂的「愛國者飛彈重鑑測暨壽限更換等六項」案，履約期限延長到2022年9月30日，更關鍵的是，原案的履約地點原本是註明「非屬台澎金馬地區」，亦即不在台灣，而是送到美國原廠執行，但最新的公告內容中，履約地點已修訂為「桃園市（非原住民地區）」，代表此案將會改在台灣執行。

我國空軍擁有愛三飛彈丶以及由愛二提升為愛三等級飛彈的數量，將近有400枚之多，每年都要依飛彈服役年限，分批送到美國原廠進行重鑑測，花費的金額相當龐大，台美最早是在2006年8月開始簽訂，以後則是每數年簽訂一次。根據台美在今年4月簽署的發價書公告內容顯示，在2023年至2030年分8批執行飛彈重鑑測，每批48枚，每批重鑑測的期程約7至8個月，此次的合約金額為164億2102萬0199元。

此外，台美已完成增購愛三飛彈計畫方案，確定會增購一批愛國者三型增程型MSE飛彈，預劃在2025丶2026年分批完成交運及部署作業。至於愛國者三型增程型MSE飛彈採購數量，傳出採購數量將達到約300枚，未來可與現役愛三飛彈混合搭配部署，強化台灣空防戰力。

美軍進行愛國者三型飛彈實彈發射演練。（圖取自洛克希德馬丁公司網站）

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