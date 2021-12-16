拉法葉軍艦發射雄二飛彈 三軍桌曆精銳盡出各有亮點

海軍形象桌曆不僅有拉法葉軍艦發射雄二飛彈的震撼畫面，也有岸置雄風飛彈陣地發射雄二飛彈的精彩鏡頭，頗有為雄三飛彈丶增程型雄三飛彈即將量產暖身的意味。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

2021/12/16 13:48

〔記者羅添斌／台北報導〕為迎接2022年到來，陸海空軍司令部推出形象桌曆，海軍桌曆此次主推雄風二型飛彈，不僅有拉法葉軍艦發射雄二飛彈的震撼畫面，也有岸置雄風飛彈陣地發射雄二飛彈的精彩鏡頭，頗有為雄三飛彈丶增程型雄三飛彈即將量產暖身的意味。

此外，陸軍形象桌曆造型主打「All in one」的簡約環保風，內頁則有雷霆兩千火箭彈發射瞬間，火箭彈從發射管焰火中竄出，畫面構圖令人感受戰場的極大震撼；空軍形象桌曆此次一改過往的戰機飛行展示照片風格，改以空軍人員以細繪方式，畫出F-16V丶幻象丶IDF戰機及丶E-2K空中預警機的飛行美照，令人耳目一新。

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海軍司令部臉書專頁今天中午公布111年形象桌曆，以海軍「忠義軍風，錨鏈精神」為主題，彙整海軍各單位精神標語，並以建軍備戰、勤訓精練的戰演訓照片及單位代表人物為設計元素，呈現海軍戮力戰訓本務的特性。

海軍桌曆內頁註記海軍歷史戰役及各單位隊慶日期，桌曆扉頁以「海軍軍歌」為主題，展現海軍官兵乘長風破萬里浪豪情壯志，次頁則由「海軍小百科」教官介紹「國際通用字母音標信號表」，不僅具有實用性，更代表海軍特色與專業。

海軍形象桌曆出現岸置雄風飛彈陣地發射雄二飛彈的精彩鏡頭。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

陸軍形象桌曆造型此次主打「All in one」的簡約環保風。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

陸軍形象桌曆內頁則有雷霆兩千火箭彈發射瞬間，火箭彈從發射管焰火中竄出，畫面構圖令人感受戰場的極大震撼。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

空軍形象桌曆一改過往的戰機飛行展示照片風格，改以空軍人員以細繪方式，畫出各型戰機飛行示意畫面。圖為配有適性油箱的新購F-16V戰機在台灣迎接曙光的細繪風格畫。（圖：取自中華民國空軍臉書專頁）

空軍形象桌曆一改過往的戰機飛行展示照片風格，改以空軍人員以細繪方式，畫出F-16V丶幻象丶IDF戰機及丶E-2K空中預警機的飛行美照。圖為配有適性油箱的新購F-16V戰機在台灣迎接曙光的細繪風格畫。（圖：取自中華民國空軍臉書專頁）

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