公投在即 中市傳出民眾未收到投票通知單

公投於12月18日投票，公投公報及投票通知應於投票日5日前（12月12日前）送達投票區內各戶。（民政局提供）

2021/12/15 16:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕公投將於12月18日舉行，全國公投公報及投票通知單已由各鄉（鎮、市、區）公所送達至各家戶，有民眾爆料台中市西屯區福雅里有大型近千戶社區未收到公投公報及投票通知單，疑似全堆在鄰長家，去電發放的鄰長卻回應「沒收到公投通知單也能投票，但現場比對戶籍資料會比較慢」，質疑阻礙公投，里長王勝偉則表示，有全數發放，但數量達數萬張，戶政出了問題，導致有里民未收到，只要反映索取就會補發。

里民爆料，公投在即，卻發現福雅里18鄰的大俊國社區未收到公投公報及投票通知單，社區接獲住戶反映後，去電鄰長卻得到回應「沒有收到通知也能投票，只是時間會比較久」，讓住戶傻眼不已，而且連投票所地點及投票號所在哪都不知道，如何投票。

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福雅里長王勝偉也陸續接到該社區里民反映未收到公投公報與通知單，他表示是戶政部分出了問題，因印製及發放數量龐大而有出錯，只要里民反映並報上戶籍資料，他就立刻回報公所，會在2天內重新補發，他也說，就算沒有通知單，也能前往該18鄰永安投票所投票。

台中市西屯區區長陳寶雲回應，該里18歲以上具投票資格有5600多人，疑似是戶籍異動，未列於名冊上，目前該里統計有6人反映未收到公投公報及投票通知單，已全數補發完畢，更無鄰長屯積一事。

民政局長吳世瑋表示，公投相關通知依規定已全數發放到全市家戶，這是件很嚴肅的事，務必讓市民執行公投權利與義務。

台中市選委會說明，此次全國性公民投票第17至20案定於12月18日（週六）上午8時至下午4時，假台中市1872個投開票所舉行，依據中央選舉委員會來函規定，公投公報應於投票日5日前（12月12日前）送達投票區內各戶，並分別張貼適當地點及公開於網際網路，查本市各區選務作業中心已透過鄰里系統將約102萬份（每份4張，每戶一份）公投公報及逾233萬份（有投票權台中市18歲以上民眾，每人一份）投票通知單於12月12日前一併分送各家戶。

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