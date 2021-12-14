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    侯友宜千字文談公投 黃偉哲：國民黨和朱立倫要小心了

    台南市長黃偉哲於12日「台灣隊站出來」台南場宣講會上，高分貝嗆問侯友宜：「核四重啟在新北市，你的那一張公投票是同意還是不同意」、「你要做漢子，還缺一個guts。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲於12日「台灣隊站出來」台南場宣講會上，高分貝嗆問侯友宜：「核四重啟在新北市，你的那一張公投票是同意還是不同意」、「你要做漢子，還缺一個guts。（擷自臉書）

    2021/12/14 23:16

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於新北市長侯友宜在臉書發表公投看法「千字文」，曾對侯高分貝喊話「你要做漢子，還缺一個guts」的台南市長黃偉哲今（14）日受訪說，侯市長態度曖昧，「國民黨和朱立倫主席要小心了」。

    黃偉哲說，他公開問侯市長已經3天了，侯市長對於新北市民的安全問題，仍然不願意做出具體承諾，實在是令人遺憾，「侯市長如此左躲右閃的曖昧態度，或許國民黨和朱立倫主席要小心了」。

    公投倒數前黃金週，民進黨12日「台灣隊站出來」台南場宣講會，黃偉哲批國民黨主席朱立倫態度立場不一，但在新北市長任內敢反對核四，同時高分貝嗆問侯友宜：「核四重啟在新北市，你的那一張公投票是同意還是不同意」、「你要站在朱主席那一邊，還是市民的安全這邊」、「你要做漢子，還缺一個guts」。

    侯友宜13日晚在臉書上發表對公投的看法，強調「台灣最不需要的就是鬥來鬥去」，「大家在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案」，禪學式的千字長文，引發各界議論「傳譯」，解讀各不同。

    該篇貼文已逾7萬網友點閱，留言1.3萬則；有人贊同「為人民福利而拼，而不是為政黨私利惡鬥」，但也有網友說「寫那麼多，到底想說什麼，叫我們不要問你公投意向嗎」。

    台南市長黃偉哲於12日「台灣隊站出來」台南場宣講會上，高分貝嗆問侯友宜：「你要做漢子，還缺一個guts。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲於12日「台灣隊站出來」台南場宣講會上，高分貝嗆問侯友宜：「你要做漢子，還缺一個guts。（擷自臉書）

    新北市長侯友宜在臉書發文《我對公投的看法》，引發各界議論。（擷自臉書）

    新北市長侯友宜在臉書發文《我對公投的看法》，引發各界議論。（擷自臉書）

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