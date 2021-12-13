「不是要搗亂台灣」 國民黨青年推影片向年輕人催4個都同意

國民黨今公布第二支公投催票影片「如果我跟你說」。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

2021/12/13 12:24

〔記者林良昇／台北報導〕4大公投本週六就要投票，國民黨青年今表示，國民黨不是來亂台灣，而是要守護台灣，推出公投催票影片「如果我跟你說」，訴求「如果我跟你說，我們還有機會可以改變，你會願意站出來嗎？」呼籲年輕人為了10年後自己的未來，出來投下4個同意票。

國民黨今公布第二支公投催票影片「如果我跟你說」，國民黨副發言人楊智伃表示，影片不只訴諸台灣民眾，也要訴諸年輕朋友站出來思索台灣的未來，並投下公投同意票，守護台灣的食安、民主、環境、經濟。

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楊智伃說，這些問題都無關政黨、藍綠，都是必須面對且正視的議題，台灣人要共同承擔，在這些議題被少數人把持時，公投就有機會改變，一起守護台灣，讓台灣更美麗。

國民黨革命實踐研究院院長、立委林奕華指出，催票影片畫面帶入台中火力發電廠，訴求空污將導致肺腺癌，促進民眾思考火力發電對健康的殘害、用點蠟燭呈現停電跳電，提醒近日雙北大停電恐成為台灣日常。小吃畫面呈現的是民生議題，空拍大潭藻礁是為了把民眾陌生的環保議題具象化，此外，造勢活動畫面帶出公投綁大選才能節省社會成本，刺激觀眾重視1218公投選舉的民生價值跟民主意涵。

國民黨青年民主戰隊隊長須予謙表示，公投雖不像縣市長大選決定由哪個政黨執政，但對年輕人的影響更為巨大，站在青年的角度，12月18日返鄉投票可以用最低成本捍衛台灣，錯過這一次，10年後將會悔恨未在關鍵時刻為台灣的未來做把關。

楊智伃也提到，國民黨年輕人雖然不多，但還是努力在號召年輕人，「我不是像對手政黨講得那麼不堪、邪惡」，都是為了這塊土地，為台灣的民主來努力，不是要搗亂台灣，只是誠摯的關懷，用公投4個議題守護好台灣。

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