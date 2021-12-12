國民黨20秒廣告批施政催票 公投題目出現不到1秒

國民黨今公布公投廣告，以「人民不安」、「治安惡化」、「施政混亂」等三大主軸進行批判。（國民黨提供）

2021/12/12 12:28

〔記者林良昇／台北報導〕距離1218公投不到一週，國民黨今公布公投廣告，以「人民不安」、「治安惡化」、「施政混亂」等三大主軸進行批判，在20秒廣告中，關於4大公投的題目僅出現不到1秒，訴求「人民怒火，1218出門投票」。

4大公投即將登場，今天是秋鬥遊行，國民黨也在上午公布20秒公投催票廣告，以總統蔡英文說「台灣的假休太多了」、行政院長蘇貞昌在答詢時嗆「不像妳這樣不要臉」開場，「人民不安」、「治安惡化」、「施政混亂」為主軸，提挖眼案、超商店員遇刺、城中城火災、網軍案等。

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廣告內容也反問「你還能忍受這樣的執政嗎？」以衛福部長陳時中在餐宴時唱歌的影像，批評缺疫苗造成848人枉死，百姓水深火熱，還護航高端把人民當白老鼠，並提及普悠瑪號、太魯閣號事故，藻礁永存，而總統府前發言人丁允恭桃色風暴、私菸案、無預警開放萊豬、失敗能源政策全台大停電等字幕則快速掠過。

國民黨表示，此次推出的公投廣告，是為了展現民進黨對台灣民主價值與社會安寧造成的傷害。民進黨強大的暗黑網軍，讓不少國人即使對政府不滿也不敢發聲，國民黨作為負責任的在野黨，有責任用各種方式展現民意、替人民發聲、實踐在野黨監督制衡的天職。

國民黨認為，民進黨政治人物的傲慢、出言不遜甚至荒唐舉止，無不讓台灣民眾失望透頂，「人民不安」是蔡英文面對勞權問題，曾脫口稱「台灣人假真的休太多了」。蘇貞昌10月份在立法院，竟反質詢民代「不會像妳這樣袂見笑」，有失院長高度與風度。

國民黨指出，「治安惡化」是民進黨執政無能最明顯的例子。近期治安事件頻傳，蔡英文曾經承諾的社會安全網，現在證明滿是破洞。今年9月屏東的超商店員慘遭挖眼、11月桃園超商店員被刺死以及震驚社會的永和分屍案，都是血淋淋的治安案件。而桃園市長鄭文燦的治安解方，竟是甩鍋超商要求「雙人執勤」，蔡英文更是無心施政，一心只在乎玩網路聲量、搞政治動員。

國民黨表示，「施政混亂」是高雄城中城惡火奪去46條人命，民進黨在高雄長年執政，卻連最基本的消防安全都做不好。更放任網軍橫行霸凌社會，只是為了掩蓋政府施政混亂而存在。當教育部年年推動反網路霸凌，蔡英文卻天天用網軍做出傷天害理的事，根本就是對下一代最不良的示範。

國民黨批評，陳時中在防疫期間無罩嗨歌、失格失職，台灣引以為傲的防疫成績，被民進黨一手摧毀，國際評比直直落。本土疫情大爆發後，新冠肺炎奪走800多條人命，蔡政府不解決疫苗稀缺問題，忙著護航自家高端，還衍生成「四劑帝國」的荒謬鬧劇。更別提近年台灣屢次發生重大交通意外，普悠瑪、太魯閣號近幾年造成重大傷亡，無論蔡英文承諾再多次，台鐵改革仍不見曙光，以及蔡英文曾經承諾過要「藻礁永存」，如今卻為掩蓋錯誤能源轉型政策蓋三接犧牲藻礁，與今日秋鬥主題「Yes! Taiwan. 藻礁永存」相互呼應。

國民黨表示，黨主席朱立倫最後親自錄製口白，提醒「人民怒火、1218出門投票」，在秋鬥前夕呼喊所有人民的力量，站出來對抗罔顧民生、只會操作「抗中保台」政治伎倆的民進黨，1218公投同意，人民勝利。

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