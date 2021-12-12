藍今公投遊行 侯友宜、林姿妙缺席

戰鬥藍六都公投大型說明會昨在台北舉辦「四個同意就是民意」壓軸場，國民黨主席朱立倫（中）、戰鬥藍發起人趙少康（右）等多位大咖齊聚一堂，強調用四個同意票教訓民進黨。（記者劉信德攝）

2021/12/12 05:30

〔記者施曉光、陳昀、翁聿煌、周湘芸、何玉華／綜合報導〕雖然國民黨主席朱立倫前天受訪指出，十四位國民黨籍縣市長都已經聯繫過，確認大家會在十八日公投前以掃街、錄影等形式表態支持公投，但據了解，最後外界關注的新北市長侯友宜以及宜蘭縣長林姿妙，日前向黨中央回覆不出席今日秋鬥「YES大遊行」以及十七日「民主守夜」兩場大造勢。

侯友宜始終未現身宣傳公投，迭遭黨內非議、甚至有黨代表想連署對他黨紀處分。中廣董事長趙少康昨在台北舉辦的戰鬥藍大型說明會表示，核電廠大多在新北，要考慮侯市長的為難跟處境，但侯對其他議題應該可以表態；與會的前總統馬英九也說，相信縣市長都在動了，朱主席應該會跟侯聯繫吧。

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朱︰不會被見縫插針

林姿妙昨已現身黨部的公投宣傳活動，媒體詢問朱立倫是否希望侯友宜也跟進？朱立倫重申，每位縣市長都會用各種方式、行動站出來，「我們不會被民進黨見縫插針」。

侯：做對人民有益的事

侯友宜昨在市政行程中也頻被媒體追問是否對公投表態？他強調，對於人民關心的議題都努力做事，他堅持做對的事，認真做好對國家、人民有益的事，只要符合民意都會全力以赴，努力把自己的角色扮演好。

黨內人士指出，今天這場大遊行活動，將有超過三分之二以上的藍軍立委，多位藍營縣市首長、議長以及議員等黨籍公職民代參加，在十四位藍營縣市首長中，統計到昨天止，包括嘉義市長黃敏惠、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚等過半數的縣市長，確定出席活動，至於其他無法參加造勢活動的縣市長，地方民政系統都已經動起來，配合宣導民眾踴躍參與公投。

17日守夜 侯也不參加

但黨內人士也指出，國民黨新北市議長蔣根煌先前曾說，十七日晚上要邀請侯友宜一起到自由廣場守夜，但侯近日已明確回覆拒絕參加。

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