公投意見發表會》醫師林應然：萊豬公投是國民黨政治報復

反萊豬正反方意見

2021/12/12 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕反萊豬等四大公投案將在週六登場，昨天是最後一場意見發表會，正方代表、國民黨北市議員王鴻薇批民進黨政府將人民的健康當成交易工具；反方代表、基層醫療協會理事長林應然則說，萊豬非食安問題，並指豬隻最後一個月用的萊劑，人要吃一萬年才會過量，此一公投是國民黨的政治報復。

王鴻薇批民進黨 人民健康做交易

王鴻薇首先表示，公投題目只有寫反對萊豬，民進黨政府卻扭曲成「反美豬」，台灣開放美豬進口已卅二年，這是絕對的誤導跟錯誤。她也說民進黨聲稱開放萊豬後，有助經貿發展，但沒看到加入新的經貿組織，質疑民進黨政府將人民健康當成交易工具。

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林指萊劑沒有致癌風險 可以代謝

林應然則表示，自己從事氣喘治療四十年，都使用氣管擴張劑，也就是乙型受體素、瘦肉精，噴一下等同吃下一噸的萊肉，若有毒，「我豈不是在殺人？」他認為，萊豬根本不是食安問題，就他計算，豬隻最後一個月飼料所添加的萊劑，人類要吃一萬年才會過量，根據毒物學原理，任何東西過量就有毒、少量沒問題，就像是糖、鹽、亞硝酸鹽吃過量也會中毒。他強調，研究也發現萊劑並沒有致癌風險，可以代謝，更不像鉛有累積中毒的問題。

林應然也說，當初CODEX（聯合國食品法典委員會）訂定的肉品萊劑容許量，是讓卅二隻猴子整整一年、每天吃相當於成人每天吃七百五十公斤肉的萊劑劑量；之後再讓成人每天吃五百公斤萊肉的萊劑含量，兩者都沒問題後，再更嚴格訂出一天上限六公斤萊肉的劑量。

王鴻薇指出，民進黨政府常說，公投若通過會影響台灣加入CPTPP，但沒有任何會員國要求台灣開放萊豬，且CPTPP會員國紐西蘭、澳洲禁止萊牛進口。對於外界質疑公投若通過恐影響台美關係，王鴻薇說，民進黨政府聲稱台美關係堅若磐石，且依照民調，逾五十五％的民眾不認為會影響台美關係。

林應然表示，萊豬不是食安問題，是貿易與國際外交問題，進口萊豬或許非加入CPTPP的必要條件，但不承認CODEX標準，會讓台灣踏入國際困難重重。他表示，若不想吃萊豬，可以不吃美國肉品，但何必阻礙台灣經貿路途，國民黨要反對民進黨，不要藉口食安、搞壞台灣，如果國民黨對任何一點毒都不能容忍，為何當年還要開放進口萊牛。

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