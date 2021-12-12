公投意見發表會》洪申翰：三接若遷離大潭 減煤、供電將不及格

四大公投最終場意見發表會昨天登場，針對珍愛藻礁公投，反方代表人洪申翰強調，三接若遷離大潭，就會是「一科獨強、兩科死當」，藻礁生態保育可拿高分，但在快速減煤、供電風險管理就會不及格。（翻攝自中選會直播）

2021/12/12 05:30

〔記者林菁樺、李欣芳、涂鉅旻／台北報導〕四大公投最終場意見發表會昨天登場，針對珍愛藻礁公投，反方代表人洪申翰強調，政府在非核、減煤、護藻礁上努力，與正方沒有差異太大。但三接若遷離大潭，就會是「一科獨強、兩科死當」，藻礁生態保育可拿高分，但在快速減煤、供電風險管理就會不及格。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政昨強調，在藻礁選址上，政府有多次可以轉彎卻不轉彎，他也提出，大潭因為東北季風強勁，不適合做為三接場址。

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呱吉：核四若蓋完 顏寬恒已當阿祖

洪申翰強調，這幾年政府在非核、減煤、護藻礁都有推進，三接完工大潭電廠才有足夠氣源發電並取代舊燃煤機組，改善中南部空氣品質，若無法啟用，電力缺口要燒約五百萬噸燃煤，且天然氣是能源轉型過程中，與綠能發展的互補組合，快速升降載特性可有更佳的電力管控。

就重啟核四案，正方代表、重啟核四公投領銜人黃士修與反方代表無黨籍台北市議員邱威傑（呱吉）多次言辭交鋒，氣氛火爆，並互嗆對方是執政黨的打手、核四廠商的打手。呱吉強調，核四搞了二十年，結果一度電都沒發，如果再拖十五年讓核四蓋完，「顏寬恒都已經當阿祖（台語，曾祖父）了！」

黃士修則宣布明天中午十二時起絕食，並自爆去年蔡總統連任勝選的第三天，有民進黨高層派人徵詢他入閣意願。不過，總統府發言人張惇涵駁斥為「無稽之談，荒謬絕倫」。

至於公投綁大選案，正方代表、國民黨副發言人楊植斗表示，公投綁大選有提高投票率、省錢等優點；反方代表、民進黨立委管碧玲說，公投應該是「主角」，而非「選舉的配角」，且兩者規範完全不同，綁在一起恐有「公投亂大選」的疑慮。

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