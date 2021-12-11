盛讚唐鳳民主峰會推「台灣模式」 矢板明夫：很遺憾馬英九無視

美國民主峰會進入第2天，行政院政務委員唐鳳今受邀分享如何對抗數位威權。唐鳳表示，台灣連3年被人權組織列為亞洲唯一開放國家，靠的就是信任人民、與民協力的「台灣模式」。（圖取自唐鳳、蔡英文臉書；本報合成）

2021/12/11 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登主持的「民主峰會」視訊會議進入第2天，行政院政務委員唐鳳今（11日）受邀分享如何對抗數位威權；唐鳳表示，台灣連3年被人權組織列為亞洲唯一開放國家，靠的就是信任人民、與民協力的「台灣模式」。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫稱讚，「台灣模式」這個詞，應該給很多與會者留下了深刻印象。

矢板明夫在臉書表示，在國際社會上被中國打壓了多年的台灣，這一次能向大型國際會議，派出自己的代表，挺起胸膛在一百多個國家的政要面前發表演說，並把台灣的成功經驗作為樣本分享給大家，是一件非常不容易的事情，也是台灣走向國際的一大步。

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「台灣這一次被國際社會認可，其原因是多重的。」矢板明夫指出，有美中對抗等國際情勢的變化、有中國的咄咄逼人以及有友台國家的全力相挺，但更重要的，還是台灣自己的努力。

矢板明夫認為，這一次疫情爆發，台灣幾乎是唯一沒使用封城等強制手段而完成一場近乎完美的防疫戰的國家，獲得了全世界的掌聲；他也認為唐鳳所講的「信任人民、與民協力的台灣模式」，今後或許能成為民主的一個新的高度。

矢板明夫話鋒一轉表示，很遺憾前總統馬英九好像看不到這些成績，在媒體投書批評現在的台灣離「民主」越來越遠，趨近「不自由的民主」，他直言，這種說法是不會被大多數台灣人，以及出席民主峰會的所有國家接受的。

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