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    民主峰會 蕭美琴視訊同框拜登 唐鳳︰台灣站在對抗威權最前線

    我國駐美代表蕭美琴（左）昨出席「民主峰會」，與美國總統拜登線上同框，蕭美琴表示，很榮幸代表熱愛民主的台灣人民參與會議。 （取自駐美代表處推特）

    我國駐美代表蕭美琴（左）昨出席「民主峰會」，與美國總統拜登線上同框，蕭美琴表示，很榮幸代表熱愛民主的台灣人民參與會議。 （取自駐美代表處推特）

    2021/12/11 05:30

    〔記者楊丞彧／台北報導〕美國總統拜登主持「民主峰會」美東時間十日進行第二天線上會議，行政院政務委員唐鳳代表我國政府發表「國家聲明」，強調台灣始終堅定站在全球對抗威權主義的最前線，絕不向威權勢力低頭。

    在首日會議中，我國駐美代表蕭美琴也與拜登同框，蕭美琴對此表示，很榮幸代表熱愛民主的台灣人民參與「民主峰會」。

    唐鳳表示，一九九六年台灣舉行史上首次總統直選；而到二○一四年，和平占領國會的行動奠定後續政治改革的基礎，同時也掀起青年行動及公民參政的浪潮。在台灣的民主方興未艾之際，始終堅定站在全球對抗威權主義的最前線，更在促進全球自由、民主和人權上扮演領導角色。

    與民協力 不必封城就能控制疫情

    唐鳳指出，疫情期間，各地的威權政府以公共衛生和集體利益為名，合理化侵犯人權的行為，全球民主呈現倒退的跡象。然而在台灣，「我們不必封城就能控制疫情，不必下架就能戰勝假訊息」。

    唐鳳表示，對台灣而言，民主不只是「為民所託」，更是「與民協力」。台灣的口罩配發、簡訊實聯制等，都是由公民社會率先研發技術，再由政府與企業攜手增幅，這樣的夥伴關係，不但引以為傲，也想和大家分享。

    唐鳳提到，我國政府支持國際媒體及非政府組織來台駐點，過去兩年來已協助五十多名外國記者來台，包括在北京壓力下被迫離開的美國媒體。台灣已響應美國號召，承諾資助「全球反貪集團」，有意願也有能力貢獻於「公益媒體國際基金」。

    唐鳳也點出，我國透過全球合作暨訓練架構（GCTF）努力實踐承諾，與美日澳等理念相近國家，針對反貪腐、媒體識讀等重要國際議題合作，讓「民主的諾言可以兌現」。

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