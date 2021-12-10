台灣失去尼加拉瓜「損失不大」 矢板明夫曝這國才是真朋友

尼加拉瓜今上午宣稱承認「一個中國」，與台灣斷絕外交關係並迅速與中國恢復邦交。（美聯社，本報合成）

2021/12/10 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕尼加拉瓜今上午宣稱承認「一個中國」，與台灣斷絕外交關係並迅速與中國恢復邦交。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫指出，台灣丟了尼加拉瓜這個邦交國，損失其實並不大，並舉例即使被中國打壓也要力挺台灣的立陶宛，才是真朋友。

「尼加拉瓜在民主峰會開幕的當天，宣布與台灣斷交，應該是說中國精心策劃的一場外交報復。」矢板明夫在臉書表示，近幾個月中國的外交連連挫敗，北京冬奧會被抵制丶民主峰會被排除丶立陶宛成立了台灣代表處丶美國歐洲的議員接連訪台，中國外交部必須要搞一些事情挽回面子，才能向共產黨中央交差。

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矢板明夫分析，中國外交部在尼加拉瓜問題上打了台灣和美國一個措手不及，今晚中國外交部一定在大擺慶功宴，「不過，話又說回來，丟了尼加拉瓜這個邦交國，台灣的損失其實並不大」。

矢板明夫指出，這幾年台灣在國際社會上的能見度空前提高，歐美及日本紛紛力挺台灣加入國際組織，即使沒有邦交國在國際舞台上替台灣發聲，台灣的問題早已成為了國際社會關心的事項，「另外，金援外交早已過時，現在流行的是價值觀外交，像尼加拉瓜這樣經常左右搖擺、唯利是圖的酒肉朋友，不要也罷。反而像立陶宛，即使被中國打壓也要力挺台灣的，才是真朋友」。

「如果台灣把外交資源集中到和台灣擁有同樣價值觀的民主國家，應該可以發揮更大的效果。」矢板明夫認為，或許日後台灣友邦宏都拉斯等其他國家也會追隨尼加拉瓜，但

台灣也沒必要和中國打消耗戰，「台灣在中南美洲的邦交國，被中國挖牆腳，美國也丟面子，美國後院的事情交給美國處理就好了」。

矢板明夫也引述總統蔡英文所說「台灣的民主越成功、國際的支持越強，來自威權陣營的壓力也會越大」，直言今後台灣的外交可能還會面臨很多艱難挑戰，但中國的霸道行為已經開始被世界主要國家唾棄，「只要台灣堅持民主自由、走向世界，一定不愁沒有朋友」。

針對尼加拉瓜宣布與台灣斷交一事，日本副官房長官木原誠二今天表示，對日本而言，台灣是共享基本價值觀，並有緊密經濟關係與人員往來的重要夥伴、友人，對於尼台斷交一事，日本將從兩岸關係與地區和平穩定的觀點，專注關切其所帶來的影響。

矢板明夫指出，台灣丟了尼加拉瓜這個邦交國，損失其實並不大，並舉例即使被中國打壓也要力挺台灣的立陶宛，才是真朋友。（資料照）

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