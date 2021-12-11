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    走入市場最後衝刺 蘇巧慧偕子弟兵新北宣講公投

    立法委員蘇巧慧今與表態爭取參選新北市議員的黃韋鈞，前往泰山區福泰市場宣講公投。（立法委員蘇巧慧辦公室提供）

    立法委員蘇巧慧今與表態爭取參選新北市議員的黃韋鈞，前往泰山區福泰市場宣講公投。（立法委員蘇巧慧辦公室提供）

    2021/12/11 12:40

    〔記者周湘芸／新北報導〕12月18日公投倒數一週，立法委員蘇巧慧今與表態爭取提名參選新北市五股、泰山、林口選區議員的黃韋鈞，前往泰山區福泰市場宣講公投，呼籲民眾站出來投票，投下「四個不同意」，蘇巧慧說，除了借重黃韋鈞的口才宣講公投，也希望為民進黨在新北市多添一席議員。

    蘇巧慧表示，現在是台灣國際能見度最高的時刻，行政院政務委員唐鳳10日才代表台灣在美國民主峰會上致詞，美國官方也一再力挺台灣，公投結果可能影響台灣與盟友的夥伴關係與信任基礎，甚至讓台美關係倒退，呼籲民眾投下四個不同意，拓展台灣參與國際的空間，讓台灣走出去。

    黃韋鈞指出，公投進入最後倒數黃金週，決勝關鍵就在投票率，他在林口、五股、泰山區各市場宣講已一個多月，民眾從完全不知道有公投，到現在詳細了解公投內容，相信民眾一定會做出對台灣最好的選擇。

    蘇巧慧指出，黃韋鈞曾擔任她在立法院的重要幕僚，也曾任行政院長蘇貞昌競選新北市長的發言人，懂得如何深入淺出和民眾溝通政策，除了借重黃韋鈞的口才前往市場宣講公投，也希望推薦優秀的年輕人，為民進黨在新北市再添一席議員。

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