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    賴清德合體賴品妤 四個不同意「高顏值」影片出爐

    副總統賴清德與賴品妤，同以出身新北故鄉情懷，合作拍製公投「四個不同意」宣傳影片。（擷自賴清德臉書）

    副總統賴清德與賴品妤，同以出身新北故鄉情懷，合作拍製公投「四個不同意」宣傳影片。（擷自賴清德臉書）

    2021/12/11 11:45

    〔記者洪瑞琴／綜合報導〕「因為疼惜，所以不同意」！副總統賴清德以出身新北「礦工之子」故鄉情懷，與同為家鄉子弟的新北立委賴品妤，一起合作拍製公投「四個不同意」宣導片今天上架，兩位高顏值的政治明星，不僅旁白與入鏡，搭配台灣東北海岸美景，還有老人小孩的純樸笑容，以微電影手法呈現，傳達公投「最美而有力」的訴求。

    影片中，賴品妤提到她從一個市井小民到擔任立法委員，一直關心台灣社會議題的心都不變，這兩年跑遍東北角漁港、山路、村莊、小學，發現台灣的美麗比想像的更豐富。賴清德也說，「我在這裡出生長大，深刻感受到漁民、農民，還有早期礦工生活的清苦」，不過環境單純、民風純樸，大家過得也怡然自得。

    畫面唯美，美麗的基隆山、再過去有北台灣最漂亮的海岸線，山脈直接進入海，山海融合一體，就在海邊這裡有全世界最美的夕陽，但也有全世界最密集的核電廠，短短60幾公里的海岸線就有3座核電廠，核四還在地震斷層上。

    賴清德說，我們的家鄉不應該承受這樣的風險，過去努力一起捍衛家園，阻止核四，好不容易停工，燃料棒移出，如果現在又要重啟，不僅過去努力白費，未來還會更危險。

    賴清德與賴品妤共同呼籲，出身在這樣溫暖的土地上，受到良善人們的對待，無論走多遠，對這塊美麗的土地，都有著深深的疼惜與感情。守護環境安全，「重啟核四」不能同意。守護經濟安全，「禁止萊豬進口」不能同意。守護能源安全，「停建三接」不能同意。守護民主安全，「公投綁大選」不能同意。壯闊的山海，孕育著純樸勇敢的人民，勇敢投下四個不同意，守護台灣美麗與平安。

    新北立委賴品妤拍製公投「四個不同意」宣傳影片。（擷自賴清德臉書）

    新北立委賴品妤拍製公投「四個不同意」宣傳影片。（擷自賴清德臉書）

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