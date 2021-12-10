與台簽署9項合作備忘錄 斯洛伐克訪問團離台

斯洛伐克訪問團10日結束行程搭乘行政專機返國，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（右）與外交部經濟合作總司長季絲（左）登機前向媒體揮手致意。（記者朱沛雄攝）

2021/12/10 22:09

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕斯洛伐克訪問團今天結束行程搭乘行政專機返國，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克登機前表示，此行訪台任務圓滿完成，與台灣簽署了9項合作備忘錄，斯洛伐克很高興有能分享相同價值觀的夥伴，台灣和斯洛伐克也在許多方面很相似，重要的是在艱困的時候也能互相幫助。

斯洛伐克經濟部政務次長葛力克晚間8點30分率領斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲等訪問團成員抵達桃園機場，外交部安排禮遇通關經由國賓門登機，主任秘書徐儷文陪同送行，斯洛伐克訪問團成員登機前開心地向媒體揮手道別。

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葛力克登機前發表間短談話，葛力克表示，這次的訪台任務已經完成，加深了台灣與斯洛伐克的經濟合作，斯洛伐克很高興有能分享相同價值觀的夥伴，台灣和斯洛伐克在許多方面很相似，重要的是在艱困的時候也能互相幫助。

葛力克說，很榮幸在9月時捐贈16萬劑AZ疫苗協助台灣抗疫，很期待未來能持續合作，明年將在斯洛伐克舉辦第二屆跨部會經濟合作諮商會議，屆時也歡迎台灣人到斯洛伐克參訪。

斯洛伐克訪問團10日結束行程搭乘行政專機返國，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（右二）登機前表示，此行訪台任務圓滿完成，斯洛伐克很高興有能分享相同價值觀的夥伴，台灣和斯洛伐克也在許多方面很相似，重要的是在艱困的時候也能互相幫助。（記者朱沛雄攝）

斯洛伐克訪問團10日結束行程搭乘行政專機返國。（記者朱沛雄攝）

斯洛伐克訪問團10日結束行程搭乘行政專機返國，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（左二）登機前向到場送機的外交部主任秘書徐儷文（右）揮手道別。（記者朱沛雄攝）

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