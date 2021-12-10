焦糖哥哥注意 蘇偉碩醫師喊告

秋鬥團體今在立法院舉行遊行行前記者會，邀請「社會異議者」包括藻礁公投領銜人潘忠政（左起）、反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉教授以及醫師蘇偉碩出席。（記者楊丞彧攝）

2021/12/10 12:23

〔記者楊丞彧／台北報導〕年度社運遊行「秋鬥」即將在後天下午登場，秋鬥今在立法院舉行行前記者會，邀請被網軍鎖定攻擊的「社會異議者」蘇偉碩、陳致曉以及潘忠政出席，分享民進黨執政以來，遭網軍霸凌的經驗，三人都自嘲是「中共同路人」，並邀請被網軍霸凌的受害者們週日一起走上凱道，對總統府表達抗議。而蘇偉碩也對「焦糖哥哥」陳嘉行下最後通牒，若不將相關梗圖撤下並正式道歉，下週一他會到法院正式提告。

蘇偉碩指出，這幾年來網軍猖獗、網路霸凌嚴重，最有名的受害者就現任副總統賴清德，他也曾是一位醫師，對網路霸凌的過程非常清楚。政府運用各項經費跟企業關係，運用政治力、經濟力對抗民間反抗政府的知識力。民間在反抗政府無論政治上或經濟上都處在弱勢，唯一能做的就是透過民間知識傳遞；而政府透過網軍霸凌欺凌，將民間唯一可以依靠的知識力量擊潰，在這次四大公投中，這樣的現象更可以看得相當清楚。

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蘇偉碩指控，四大公投的正方，無論是在記者會或是說明會，對於反方提出的正確訊息，都用用政府的資源，或民間轉養的「綠蟑螂」網軍，利用鋪天蓋地的方式進行人格抹殺與知識混淆，讓民主社會最重要的資訊公開與公開辯論無法進行，這是政府對民主憲政的叛亂。

蘇偉碩提到，若民間人士要對抗這樣叛亂，就是用武裝方式，這在民主不成熟或非民主體系是唯一辦法；進入民主社會有了參政權，我們以為舉出真相就能改變政府決策，但經由網軍養成、網路霸凌、人格抹滅，是政府叛變了這樣的民主體制。不要忘記主權是屬於人民，在接下來在1212秋鬥會有宣示，要求政府放下「網路霸凌機關槍」，向民主憲政的秩序投降！

對於遭網路霸凌的經驗，蘇偉碩以自身經驗為例，提到「焦糖哥哥」陳嘉行在其臉書梗圖上，稱他是「史上最鏘醫師」，還說是假榮總醫師，並將很多不是出自他嘴巴的話寫在上面。蘇偉碩痛斥，陳嘉行是要參選民意代表的人，也是公眾人物，卻在網路上貼這樣的訊息，裡面涉及很多不實。

蘇偉說表示要學習高嘉瑜，不再忍受運用暴力的方式進行的人身攻擊，因為這已經是加重毀謗，受害的情況嚴重到連他的健身教練都看到相關訊息，問是不是他？公投說明會大家都有論點，大家可以用科學證據爭辯，但正方沒辦法面對科學，就進行人格污衊到處散佈，像是打不死的蟑螂。他要呼籲大家一同制止這樣的行為，並正告「焦糖哥哥」陳嘉行，若不撤掉相關梗圖並正式道歉，下星期一就會正式提告。

秋鬥主辦單位表示，今年秋鬥遊行於12日下午1點半在公園路靠台北賓館側集結，而從屏東出發北上，步行30天的行腳隊伍也將一同在凱道會師，並帶領民眾走過印有電腦鍵盤和綠色蟑螂圖案的「網軍大道」，象徵踏破網軍的黑暗，終結網路的霸凌，走向自由的光榮大道，最後呼籲民眾去投下公投民主神聖重要的一票。

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