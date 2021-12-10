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    原民會成立25週年 蔡英文期許續當「族群主流化」火車頭

    原住民族委員會今日成立25週年，總統蔡英文出席慶祝活動。（記者塗建榮攝）

    原住民族委員會今日成立25週年，總統蔡英文出席慶祝活動。（記者塗建榮攝）

    2021/12/10 12:53

    〔記者羅綺／台北報導〕原住民族委員會今日成立25週年，總統蔡英文出席慶祝活動時表示，原民會是台灣民主、自由、多元文化的象徵，她期許原民會持續當「族群主流化」的火車頭，持續培育有專業、有視野、且具備文化能力的公務人員，並且持續和族人站在一起。

    蔡英文說，過去25年來，推動原住民族權利的力量，從街頭來到政府部門，走過了相當不容易的一段路。但因為有原民會，在政府的施政當中，更能考量到原住民族的需求，也必須要學習尊重、理解原住民族的觀點。

    蔡英文指出，因為有原民會，從「原住民族基本法」到「聯合國原住民族權利宣言」裡，規定要保障的各種權利，也持續扎根在族人的心中，扎根在台灣這片土地上。

    她也希望，透過總統向原住民族道歉、推動原住民族歷史正義與轉型正義等工作，可以讓台灣社會更全面的理解、並參與在原住民族事務中。如此以來，原住民族政策的推動，將能夠事半功倍，「族群主流化」的願景，也才會完整地實現。

    蔡英文說，展望下一個25年，她對原民會有3個期許，一是盼望原民會要持續當「族群主流化」的火車頭，作為政府內部關於族群事務的智囊，讓政府各機關的施政，可以更有族群敏銳度，更加回應到族人的期待。

    二是希望原民會持續培育有專業、有視野、而且具備文化能力的公務人員，讓專業的治理人才，能延續原運前輩們的理念，深化原住民族權利的實踐；三則希望原民會持續和族人站在一起，為族人發聲，為族人服務，彰顯原住民族的主體性，這也是原民會最核心的價值理念。

    總統蔡英文期許原民會持續當「族群主流化」的火車頭。（記者羅綺攝）

    總統蔡英文期許原民會持續當「族群主流化」的火車頭。（記者羅綺攝）

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