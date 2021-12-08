《富比士》百大權威女性 蔡英文大躍升至全球第9名！

台灣的優秀防疫表現受到國際矚目，不少國家也都肯定蔡英文的領導風範。（圖翻攝自富比士網站、資料照，本報合成）

2021/12/08 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國商業雜誌《富比士》（Forbes）近日公布「2021年全球百大權威女性」（The World's Most Powerful Womwn 2021），我國總統蔡英文再度入榜，從去年（2020年）的第37名一舉躍升至全球第9名。至於蟬聯數屆冠軍、今天（8日）正式卸任德國總理的梅克爾（Angela Merkel）跌出榜外。

《富比士》7日公布這份榜單，去年第37名的蔡英文，今年躍升至第9名！《富比士》指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在全球爆發後，台灣的優秀防疫表現受到國際矚目，不少國家也都肯定蔡英文的領導風範；加上近年台海局勢升溫，各界對蔡英文帶領的台灣政府關注度扶搖直上，因此將她排在第9名。

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而長年占據全球百大權威女性榜單龍頭的梅克爾，在確定交棒給今天正式上任的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）後，跌出榜單外，也讓女性權威排名洗牌。今年全球最有權勢的女性變成電商巨頭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）前妻、慈善家史考特（MacKenzie Scott），同時她也是全球第3富有的女性。

排名第2的是美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），今年初上任的她是美國史上地位最高的女性政治家；第3名則是前國際貨幣基金組織（IMF）總裁、前法國財政部長、現任歐洲中央銀行（ECB）總裁的拉加德（Christine Lagarde），同時她也是八大工業國組織（G8）國家第一位掌管經濟事務的女性部長。這2位女性的出現，象徵女權一大發展。

第4名為美國通用汽車行政總裁芭拉（Mary Barra）、第5為微軟創辦人比爾蓋茲前妻梅琳達（Melinda Gates）、第6為美國富達投資總裁兼執行長詹森（Abigail Johnson）、第7為西班牙桑坦德銀行執行主席柏廷（Ana Patricia Botín）、第8為歐盟執委會主席范德賴恩（ursula von der leyen）、第10名為跨國信息技術公司埃森哲首席執行官史威特（Julie Sweet）。

《富比士》7日公布「2021年全球百大權威女性」，我國總統蔡英文再度入榜，從去年（2020年）的第37名一舉躍升至全球第9名。（圖翻攝自富比士網站）

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