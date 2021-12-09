接見德在台協會新任處長 游錫堃︰感謝聯合執政協議二度提台灣

立法院長游錫堃今接見德國在台協會新任處長許佑格。（立法院提供）

2021/12/09 14:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院長游錫堃今接見德國在台協會新任處長許佑格，他致詞時感謝德國新政府在「聯合執政協議」二度提及台灣，這是德國首度在相關文件提及台灣並納入友我文字，同時感謝及敬佩德國在歐盟10月20日「歐盟－台灣政治關係與合作報告」投下贊成票，使本案能以580票壓倒性通過。

游錫堃致詞時，盛讚許佑格外交資歷豐富，是受人敬重的外交官，也提到許處長是台灣女婿，他是台灣兒子，相信彼此未來定能相處融洽。接著院長恭賀德國新政府上任，相信在蕭茲政府帶領下，德國必定更加繁榮。

請繼續往下閱讀...

游錫堃提及早年曾二度造訪德國，對有著美麗風景和先進技術的德國印象深刻，在他擔任省議員時亦曾赴德國考察火力發電廠，得知德國因應火力發電導致污染的設備非常先進，用此來監督台灣省政府，獲益良多。他擔任台北捷運公司董事長時，也是採用德國大廠西門子車廂作為台北捷運的車廂。

許佑格致詞時提到，德國新政府甫上任，相信德台關係會有新的發展，他也會關注德國國會中外交委員會的新成員，期待未來建立德台國會友好小組推展雙邊關係，他同時希望德國國會議員及台灣立法委員能夠互訪，他認為這是最好的交流方法。

雙方隨後就台灣政治發展、兩岸關係、全球局勢、攀爬台灣百岳等議題廣泛交換意見，游錫堃最後提到和許佑格一樣喜歡爬山，希望有機會能一同登山。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法