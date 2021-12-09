為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    接見德在台協會新任處長 游錫堃︰感謝聯合執政協議二度提台灣

    立法院長游錫堃今接見德國在台協會新任處長許佑格。（立法院提供）

    立法院長游錫堃今接見德國在台協會新任處長許佑格。（立法院提供）

    2021/12/09 14:01

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院長游錫堃今接見德國在台協會新任處長許佑格，他致詞時感謝德國新政府在「聯合執政協議」二度提及台灣，這是德國首度在相關文件提及台灣並納入友我文字，同時感謝及敬佩德國在歐盟10月20日「歐盟－台灣政治關係與合作報告」投下贊成票，使本案能以580票壓倒性通過。

    游錫堃致詞時，盛讚許佑格外交資歷豐富，是受人敬重的外交官，也提到許處長是台灣女婿，他是台灣兒子，相信彼此未來定能相處融洽。接著院長恭賀德國新政府上任，相信在蕭茲政府帶領下，德國必定更加繁榮。

    游錫堃提及早年曾二度造訪德國，對有著美麗風景和先進技術的德國印象深刻，在他擔任省議員時亦曾赴德國考察火力發電廠，得知德國因應火力發電導致污染的設備非常先進，用此來監督台灣省政府，獲益良多。他擔任台北捷運公司董事長時，也是採用德國大廠西門子車廂作為台北捷運的車廂。

    許佑格致詞時提到，德國新政府甫上任，相信德台關係會有新的發展，他也會關注德國國會中外交委員會的新成員，期待未來建立德台國會友好小組推展雙邊關係，他同時希望德國國會議員及台灣立法委員能夠互訪，他認為這是最好的交流方法。

    雙方隨後就台灣政治發展、兩岸關係、全球局勢、攀爬台灣百岳等議題廣泛交換意見，游錫堃最後提到和許佑格一樣喜歡爬山，希望有機會能一同登山。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蕭茲上任德國總理 智庫預期：新政府會提升對台關係
    2021/12/09 01:07

    蕭茲上任德國總理 智庫預期：新政府會提升對台關係
    德代表︰推動更多台德官員互訪
    2021/09/28 05:30

    德代表︰推動更多台德官員互訪

    強塑身、高蓄熱！進化版發熱衣上市
    德駐台代表許佑格上任 「台灣女婿」盼攜手克服挑戰
    2021/08/26 15:34

    德駐台代表許佑格上任 「台灣女婿」盼攜手克服挑戰
    7月底將離台 德駐台代表王子陶：台灣的民主自由值得引以為傲
    2021/07/21 17:16

    7月底將離台 德駐台代表王子陶：台灣的民主自由值得引以為傲

    新光證券60周年轉型有成 展現優異競爭力
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播