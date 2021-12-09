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    蕭茲上任德國總理 智庫預期：新政府會提升對台關係

    新任德國總理蕭茲8日宣誓就職。（歐新社）

    新任德國總理蕭茲8日宣誓就職。（歐新社）

    2021/12/09 01:07

    〔即時新聞／綜合報導〕德國新總理蕭茲（Olaf Scholz）8日就職，梅克爾（Angela Merkel）時代落幕。有德國智庫分析指出，預料蕭茲領導的聯合政府，未來將透過多種管道提升與台灣的關係。

    根據德國《商業週刊》（Wirtschaftswoche） 報導，今年9月在德國聯邦議院選舉終結德國基督教民主聯盟16年最大黨地位的德國社會民主黨，上月24日與綠黨、自由民主黨共同宣布聯合執政協定，且明確支持台灣參與國際組織明確支持台灣參與國際組織。而本週三，德國會正式將蕭茲選為總理，為德國歷史開啟新的扉頁。

    這是德國首次有新政府在未來4年的施政藍圖中提到台灣，可見德國政壇對台灣的重視程度更甚以往，引起各界熱議。對此，德國智庫「學術暨政治基金會」（German Institute for International and Security Affairs ）負責人麥爾（Stefan Mair）分析指出，雖然德國官方暫且不會大剌剌地直接訪問台灣，但台灣在聯合執政協議中出現這件事，本身就是一個對台示好的「訊號」。

    麥爾說，除了正式訪問，德國有很多種方式強化與台關係，例如支持台灣參與國際事務、推動歐盟與台灣簽署投資協訂等等，與台灣進行半導體產業合作，對雙方都有利。

    華府智庫「德國馬歇爾基金」（The German Marshall Fund）柏林辦公室學者巴爾金（Noah Barkin）也指出，蕭茲正準備透過經濟、貿易、科技等多個管道，加強與印太地區的關係，其中可能就包括台灣。他還透露，先前因為顧慮中國，德國與台關係冷淡，但新政府上任後，由對中立場強硬的新任外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）所領導的外交部，有望逐步提升與台灣的關係。

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