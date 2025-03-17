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    還沒冷完！明晚起恐再有寒流撲台 週三、週四北台灣低溫10度

    今晚明晨低溫提醒。（中央氣象署提供）

    今晚明晨低溫提醒。（中央氣象署提供）

    2025/03/17 18:14

    〔記者林志怡／台北報導〕近期強烈大陸冷氣團發威，各地普遍低溫；中央氣象署指出，明日北台灣清晨低溫僅11至12度，晚起還有另一波強度可能達到寒流的冷空氣影響影響台灣，氣溫將進一步下降，週三、週四清晨北台灣普遍低溫10部左右，但週四白天起，各地就會逐漸回暖，週日各地白天氣溫就能重回25度左右。

    中央氣象署預報員曾昭誠說明，本週有2波冷空氣影響台灣，今日影響台灣的這波強烈大陸冷氣團將持續至明日白天，第2波冷空氣則從明天晚間開始影響，強度可達強烈大陸冷氣團或寒流，並預計持續至週四清晨，並從週四白天起減弱。

    曾昭誠指出，今明兩天受到華南雲系影響，各地多雲，山區、東半部地區容易有降雨，但雨量不多；明日清晨西半部平地也有機會飄雨，但從晚間新一波冷空氣開始影響後，環境進一步轉乾，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島、西半部山區仍有零星雨，週四至週六雨區縮小至花東及恆春半島，週日後則全台多雲到晴。

    針對氣溫變化，曾昭誠表示，明日清晨北部、宜蘭地區氣溫僅11至12度左右，且局部氣溫僅10度或以下，其他地區也普遍有13至15度低溫，但因白天雲量較今日減少一些，白天氣溫可以稍微回升1至2度，北部地區約15至17度，中南部地區有機會接近20度。

    曾昭誠提醒，明晚下一波冷空氣影響開始後，因為環境轉乾，各地日夜溫差較大，且北部、宜蘭在週三、週四清晨氣溫僅10至11度，中南部地區僅11至14度，並有輻射冷卻發生機會。

    不過，曾昭誠說，週四白天冷空氣減弱後，各地氣溫就會一路回升，週五各地白天氣溫即可達20度以上，中南部可接近25度，週日、下週一各地白天氣溫約25度，南部地區可達28至29度。

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週天氣趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週天氣趨勢。（中央氣象署提供）

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