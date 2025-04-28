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    鄭正鈐遭質疑雇移工當走路工 林志潔轟神隱卸責

    籲快罷免連署超自私又不適任神隱卸責的新竹市立委鄭正鈐，新竹市雙罷免總部發言人林志潔轟鄭正鈐卸責任給養生館與新住民。（照片取自林志潔臉書）

    籲快罷免連署超自私又不適任神隱卸責的新竹市立委鄭正鈐，新竹市雙罷免總部發言人林志潔轟鄭正鈐卸責任給養生館與新住民。（照片取自林志潔臉書）

    2025/04/28 00:10

    〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐遭爆疑雇外籍移工參加藍白426凱道集會活動，新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大科法學院特聘教授林志潔今晚批，鄭正鈐至今超過24小時都未出面回應此事，如果找外籍朋友們動員，就要有保護被動員者的能力。如今鄭正鈐在東窗事發後神隱蒸發，明明相片等待的人群中，沒有女性，年輕男性的年齡相仿、中文都不流利，卻瞎扯說是外籍配偶和新住民二代，還推卸責任給養生館與新住民，令人嘆為觀止的操作，貫徹死道友不死貧道的自私自利。

    林志潔說，有養生館新住民老板娘跳出來稱是其主揪去凱道，但如果私自讓員工從事許可外工作，是要被重罰；如果推卸責任給養生館店長的親友，除非全部都有我國國籍，否則養生館店長邀請無我國籍的外國人去選舉罷免造勢，店長是違反選罷法的，也要受重罰；反之，倘若真如鄭正鈐所言，這些年輕人是有投票權的我國國民，那麼給予800元、提供交通和費用動員去反罷免，有對價關係，是賄選犯罪；至於若是移工，其私下兼差，可能被遣返。

    林志潔說，因為鄭正鈐的不道歉、為了圓謊而牽拖，真的很可能會害到一堆人。一個立委，連保護自己的選民都做不到，真是令市民寒心。新住民朋友們要抗議，抗議的對象就該是這樣的無良立委。從這樣糟糕又荒腔走板的危機管理，就看得出鄭正鈐根本就不把民眾的利益和福祉放在心上。她也呼籲大家快來罷免這樣只會神隱和卸責的立委。

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