民進黨喊公投「台灣隊」 朱立倫：用正義力量打贏

國民黨主席朱立倫主持「台灣人民怒火 1218星火燎原」記者會。（記者王藝菘攝）

2021/12/08 14:33

〔記者林良昇／台北報導〕1218公投倒數10日，國民黨主席朱立倫今表示，面對公投，民進黨喊出他們是「台灣隊」，卻是「處處與台灣人民作對」，民進黨用各種方式希望大家不要站出來投票，但國民黨呼籲大家站出來，用正義力量打贏這場公投戰爭。

國民黨今在召開「台灣人民怒火1218星火燎原」記者會，呼籲所有民眾在1218公投日能夠出來投票，朱立倫表示，國民黨要全力以赴，讓所有台灣人民站出來，用人民力量對抗鴨霸的政府。

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朱立倫說，民進黨掌握府院黨幾乎無限的資源，用執政巨獸對抗螞蟻雄兵，但螞蟻雄兵是正義的力量，民進黨卻有網軍暗黑的力量來對抗正義的人民，所以正義人民要站出來，用怒吼和選票讓4公投案都能同意。

朱立倫批評，4公投案都是站在民眾腳步，為人民健康、民主、能源、經濟打拚，民進黨對於公投喊出「台灣隊」，但是卻是「處處跟人民作對」。

朱立倫指出，12月12日國民黨會結合民間團體的「秋鬥」活動，共同發聲，而12月17日則共同為民主守夜，在1218日一早星火燎原，大家點亮手機，成為點點星光，一起走進投票所投下公投票。

朱立倫認為，民進黨會用各種方式希望大家不要站出來，但國民黨呼籲大家站出來，用正義力量打贏公投戰爭，這是不屬於國民黨，而是屬於人民的，呼籲在野力量一起來。

對於民調趨勢顯示4公投恐怕無法全部過關，朱立倫受訪表示，國民黨的最後階段還是要靠螞蟻雄兵，星火燎原，呼籲大家站出來，只要大家願意站出來，每個公投都會過關。

媒體也詢問，近期相關網軍事件讓公投同意票聲量下滑，朱立倫認為，這是兩回事，但暗黑網軍傷害台灣民主嚴重程度無以復加，呼籲台灣所有受到網軍傷害的人都站出來，只有大家都講「metoo」，才有可能消滅暗黑網軍，不消滅掉，就是台灣民主最嚴重毒瘤，公投當天，相信民眾也會把對網軍的不滿，站出來投下公投票。

此外，對於今天有深藍團體到國民黨中央黨部外抗議，認為新北市長侯友宜不支持核四，成公投破口，要求黨中央議處，朱立倫重申，最後階段每位民代、縣市長都會用具體行動，站出來用各種方式表達對公投的支持，不要被民進黨見縫插針，要把各種力量匯集，展現人民力量。

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