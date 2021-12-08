四公投民調已「黃金交叉」 林錫耀：10+1計畫訴求台灣隊站出來

民進黨衝刺1218公投「四個不同意」，今宣布投票前「10+1」行動計畫，民進黨秘書長林錫耀今表示，四大公投民調已達「黃金交叉」。（記者劉信德攝）

2021/12/08 14:26

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨衝刺1218公投「四個不同意」，今宣布投票前「10+1」行動計畫，民進黨秘書長林錫耀今表示，四大公投民調已達「黃金交叉」，明天起至投票當日，除了安排黨公職、執政縣市首長站路口催票外，投票前黃金週週末（11日、12日）及選前一日，則計畫在5個直轄市舉辦大型晚會，並於投票當天，以發簡訊、打電話催票，衝刺到最後一刻。

林錫耀指出，經過一個多月溝通，全黨及社會各界努力走到地方，全黨公職也舉辦說明會，與鄉親面對面說明四個不同意理由。感謝大家全體一致，各項指標可看到，贊成四個不同意越來越多，相信現在已到「黃金交叉」時刻，相信18日投票可以印證，正確方向路線才是民眾最好的選擇，在最後的「10+1」行動計畫，訴求「台灣隊」站出來。

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林錫耀指出，第一，民進黨將在明天（9日）開始全台灣22縣市，所有黨公職都會站在路口，向鄉親宣講。第二，民進黨7位執政縣市長將在明天（9日）上午同步站在各縣市重要路口，率先引領黨公職宣講。

林錫耀指出，第三，民進黨22縣市黨公職本週五（10日）黨公職將走向菜市場拉票、發送文宣品；當天，民進黨副秘書長林飛帆及民進黨台北市黨部主委吳怡農將在濱江市場發送相關文宣。

民進黨也將在投票前黃金週週末及投票前夕，於5個直轄市舉辦大型選前活動。林錫耀說明，第四，民進黨本週六（11日）下午及晚間，將分別於台中市及新北市舉辦大型造勢；本週日（12日）下午則在台南舉辦造勢。

林錫耀指出，第五，而在投票前一日（17日）將分別於台北凱道、高雄，舉辦最後造勢活動。由於公投日當天仍能宣傳，林錫耀指出，包括傳簡訊、電話拜票，都會持續到18日投票結束為止，18日也規劃行動計畫，之後將另行公佈。

此外，民進黨中常會下週三（15日）也將移師高雄舉辦，林錫耀指出，民進黨要用行動讓全國民眾、尤其是中南部民眾意會到，這場公投不只是台北政治攻防，而是關乎整個台灣。

民進黨主席蔡英文8日率中常委召開「台灣隊站出來 1218總動員」記者會。（記者劉信德攝）

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