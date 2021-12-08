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    綠委推公投模擬投票系統 供選民熟悉流程

    民進黨立委陳亭妃（左）及黃秀芳（右）等人，今日舉行「公投模擬投票超夯！民眾互動熱絡效果佳」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨立委陳亭妃（左）及黃秀芳（右）等人，今日舉行「公投模擬投票超夯！民眾互動熱絡效果佳」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    2021/12/08 10:14

    〔記者簡惠茹／台北報導〕12月18日公投進入倒數階段，民進黨立委陳亭妃、黃秀芳和蔡易餘今天上午在立法院舉行記者會，陳亭妃推出「公投模擬投票」系統，在公投最後10天預先讓民眾熟悉投票流程，並練習投票。陳亭妃也表示，經過模擬投票她的支持者也有約9成投下「四個不同意」。

    陳亭妃表示，這段時間很多委員用多元方式吸引民眾的關注，而她已經進行一個多月的「騎動公投」鐵馬宣講和公投說明會，也使用社群媒體舉辦「公投模擬投票」，主要是因為這次公投沒有人頭像也沒有號碼，民眾對此感到不熟悉和混亂，所以希望讓支持者搶先看到公投票的樣式、內容並試著投票。

    陳亭妃表示，模擬投票系統連選票顏色也按照實際選票設計，因為大家對公投比較陌生，加上選票上沒有候選人，而是比較複雜的公投主文，因此設計出這套模擬投票流程，讓民眾不會因為領到公投票時太緊張而蓋錯票。

    陳亭妃說，這次模擬投票從12月4日到7日有2463人參與，在她的LINE官方帳號上投票，因此她從結果了解支持者的投票意向，有89%支持者投下「四個不同意」，接下來要怎麼取得其他的11%民眾認同，未來倒數10天，要更積極向經濟選民、年輕朋友爭取四個不同意的認同。

    黃秀芳表示，距離公投剩下十天時間，這段時間舉辦公投說明會、站路口並到菜市場發放宣傳單，在基層舉辦宣講時，真的蠻多長輩詢問要怎麼投票，不知道公投票長怎麼樣，希望透過公投模擬投票讓民眾預先熟悉，她接下來也會廣發此程式。

    蔡易餘指出，不到十天就要進行重要公投，公投也將左右台灣未來發展，左右能源和國際經貿關係，希望透過科技和網路宣傳，讓大家知道公投要站出來投票，四個不同意，四個不同顏色選票，蓋在不同意。

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