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    民進黨婦女部台南公投宣講 邀新住民挺「四個不同意」

    民進黨婦女部「Women政進步向妳報進度」全國巡迴座談會今天台南登場。（記者王姝琇攝）

    民進黨婦女部「Women政進步向妳報進度」全國巡迴座談會今天台南登場。（記者王姝琇攝）

    2021/12/04 22:07

    〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨婦女部「Women政進步向妳報進度」全國巡迴座談會壓軸場，今天在台南登場，約150名新住民及台灣姊妹到場參與，台灣印尼新住民發展協會理事長洪晶晶及新住民家庭促進成長發展協會代表名嬌鶯上台演說，讓新住民姊妹也能理解4大公投的重要意義，也大聲疾呼台南3萬名新住民18日走出門投票去，共同相挺「四個不同意」。

    內政部次長陳宗彥、民進黨副秘書長林飛帆等人出席座談會，向現場超過150名婦女及新住民宣講4項公投案。陳宗彥說，這次4個公投是我們對於能源轉型要不要堅持，對國際貿易要不要努力，對民主自由要不要守護的關鍵時刻。懇請大家回去跟自己滿18歲的孩子們說，一定要請他們出來投票。

    洪晶晶說，自己住在台南超過20年，台灣在2012年就已經進口了美國牛肉，可是大家到台南還是可以吃台灣牛，代表進口跟自己的選擇是不衝突的。美豬也是同樣的道理，符合國際標準，而且人民有選擇權，就不應該因為在野黨散播錯假訊息，而錯過可以加入國際經濟組織的機會。

    名嬌鶯說，自己來台灣已經快要20年了，感受到台灣很多的溫暖跟照顧。特別是在蔡英文總統上任後，有很多特別照顧新住民的政策，包括讓他的小孩可以在學校學到自己的母語，也讓很多外籍配偶的身分有更多保障。名嬌鶯更說，台灣讓他完成了很多夢想，為了繼續守護台灣，他希望大家可以在這次公投投下四個不同意，而且要帶著全家大小一起出門投票。

    民進黨婦女部主任許嘉恬說，公投倒數兩週，這場關鍵的戰役，需要各位姊妹的參與。無論是台灣姊妹，亦或是新住民姊妹，台灣都是我們心愛的、希望能夠安身立命的土地，希望台下的每一個人從今天回家開始，每天打10通電話、傳10則LINE訊息，努力地催票，讓身邊的每個人都站出來投票。

    民進黨婦女部「Women政進步向妳報進度」全國巡迴座談會今天台南登場，超過80位新住民穿著傳統服飾出席。（記者王姝琇攝）

    民進黨婦女部「Women政進步向妳報進度」全國巡迴座談會今天台南登場，超過80位新住民穿著傳統服飾出席。（記者王姝琇攝）

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