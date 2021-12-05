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    民進黨推公投小物 小英「四個不同意」手勢立體小卡

    「Ｑ版立體DIY小卡」，和插畫家合作，Q版蔡總統與動物比出「四個不同意」的手勢，提供網友「自行下載」列印，製作立體小卡。（圖由民進黨提供）

    「Ｑ版立體DIY小卡」，和插畫家合作，Q版蔡總統與動物比出「四個不同意」的手勢，提供網友「自行下載」列印，製作立體小卡。（圖由民進黨提供）

    2021/12/05 16:05

    〔記者楊淳卉／台北報導〕因應12月18日四大公投，民進黨為加強與年輕族群做溝通，推出創意周邊，包含：能源議題小物、DIY立體小卡；此外，針對長輩和上班族，民進黨也推出超實用的文宣小物「2022虎力福氣年曆」，讓大家掌握明年假日，同時具有1218公投的提醒效果。

    網路社群中心主任范綱皓表示，針對「反對三接停建」、「反對核四重啟」，我們提出「加減乘除」意象，傳達執政團隊「加氣、減煤、乘綠、除核」的能源轉型願景；同時搭載反核四開瓶吊環及「能源金句貼紙」，吸引年輕世代站出來，表態支持台灣能源轉型。

    范綱皓進一步說明，除了實體創意文宣外，蔡總統今（5）日也Instagram發布「Ｑ版立體DIY小卡」，和插畫家合作，Q版蔡總統與動物比出「四個不同意」的手勢，提供網友「自行下載」列印，製作立體小卡。

    范綱皓也說，希望能透過可愛的造型小卡，提高年輕族群的使用意願，並透過線上、線下活動結合，吸引更多民眾下載小卡或在社群上自主宣傳，為公投宣傳達到最大擴散效益，已經有不少民眾搶先下載製作，民眾可以直接在蔡英文總統臉書和instagram上直接下載檔案、查詢ibon雲端列印編號（每三日更新）。

    除了年輕人喜愛的文宣品，針對其他年齡層的民眾，民進黨也推出實用的小物。民進黨媒體創意中心主任翁世豪表示，年關將至，是公投倒數最後關頭，民進黨最近推出以公投選票作為封面的年曆，提供民眾於民進黨黨公職服務處、公投說明會現場索取，除了以明確圖示說明公投票樣式，也以「虎力福氣 台灣有力」年曆向民眾祝福來年，兼具實用與公投宣傳用途。

    因應12月18日四大公投，民進黨為加強與年輕族群做溝通，推出創意周邊文宣。（圖由民進黨提供）

    因應12月18日四大公投，民進黨為加強與年輕族群做溝通，推出創意周邊文宣。（圖由民進黨提供）

    針對長輩和上班族，民進黨也推出超實用的文宣小物「2022虎力福氣年曆」。（圖由民進黨提供）

    針對長輩和上班族，民進黨也推出超實用的文宣小物「2022虎力福氣年曆」。（圖由民進黨提供）

    因應12月18日四大公投，民進黨為加強與年輕族群做溝通，推出創意周邊文宣。（圖由民進黨提供）

    因應12月18日四大公投，民進黨為加強與年輕族群做溝通，推出創意周邊文宣。（圖由民進黨提供）

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