民進黨嘉市公投說明會 涂醒哲批國民黨反美就反萊豬

民進黨嘉市黨部及市議會黨團今晚在中正公園舉辦公投說明會，地方要角齊聚宣講。（記者丁偉杰攝）

2021/12/04 23:00

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕四項公投案投票在即，民進黨嘉義市黨部及市議會黨團今晚在中正公園舉辦公投說明會，地方要角齊聚宣講，儘管天氣冷，民眾不畏寒風到場力挺。前嘉義市長涂醒哲表示，國民黨反美，就反對萊豬進口，他當過醫師及衛生署長，人民健康最重要，政府進口萊豬有安全容許量，萊豬不是食安問題，是政治惡意炒作的問題，破壞台美關係，呼籲大家投下四個不同意票，國民黨這樣的操作應該被全民唾棄。

立委王美惠則強調，公投案攸關台灣未來，以及台灣要走向國際的重要抉擇，核四不能重啟，三接改遷台北港不可行，反萊豬影響台灣國際貿易，公投綁大選造成選務亂象及不公平，呼籲鄉親投下「四個不同意，台灣更有力」。

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總統府副秘書長李俊俋說，公投是人民行使複決權，行政院要為公投政策說明，國民黨立法院黨團卻為此拒審明年度總預算，嘉義市民都很有智慧，相信會做出判斷，呼籲市民站出來投下四個不同意票，維護民主。

總統府國策顧問黃俊森也說，天然氣是乾淨、方便、經濟之能源，全球能源轉型，天然氣成過渡首選，三接遷離案一定要投不同意。

無黨籍嘉市議長莊豐安說，為了提昇台灣的國際競爭力及子孫未來，他與同為無黨籍嘉市副議長蘇澤峰都支持四個不同意；嘉市為民主聖地，拜託鄉親衝高不同意票，一起把不同意票催出來。

到場宣講者，還有民進黨中常委陳茂松、民進黨嘉市議會黨團成員市議員黃露慧、蔡文旭、黃大祐、凌子楚及台聯黨嘉市議員蔡永泉、台灣基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤等人。

前嘉義市長涂醒哲表示，國民黨反美，就反對萊豬進口，國民黨這樣的操作應該被全民唾棄。（記者丁偉杰攝）

嘉市立委王美惠向鄉親疾呼，公投案攸關台灣未來，一定要投下「四個不同意，台灣更有力」。（記者丁偉杰攝）

總統府副秘書長李俊俋呼籲民眾站出來投下四個不同意票，維護民主。（記者丁偉杰攝）

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