1人拉4張不同意票 蔡英文喊話「台灣隊」站出來

民進黨主席蔡英文今率中常委召開「台灣隊站出來 1218總動員」記者會。（記者劉信德攝）

2021/12/08 14:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕衝刺1218公投「四個不同意」，民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨中常會前談話，宣布投票前催票活動起跑，並向國人喊話，「四大公投關係到你的生活、你的未來與你的荷包」，邀請所有支持台灣繼續進步的「台灣隊隊友」站出來，1個人向親朋好友拉4票，用4個不同意來確保台灣有更好的未來。

蔡英文指出，4大公投重要性相信大家很清楚，這次公投不是哪個政黨或哪個政治人物輸贏問題，而是台灣能否繼續走在正確道路上，能否受到國際社會信賴問題。她強調，4大公投關乎台灣能不能走出去，在國際政經情勢關鍵時刻，我們沒有理由停下來。

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蔡英文表示，現在台灣股市維持在1萬7千點的水準，出口已經連17紅，今年經濟成長率也渴望創下11年來新高。這些成績都證明，當前國家經濟動能相當強勁，因此我們不能接受反反覆覆的能源與貿易政策，不能讓台灣發展「倒退嚕」。

蔡英文向國人喊話，「1218四大公投關係到你的生活、你的未來與你的荷包」，在最後階段，執政黨全體黨公職都要走出去，走上街頭、走進市場，捍衛正確政策，確保台灣穩健發展。

她也邀請國人，只要關心台灣未來，支持台灣繼續進步，「你就是台灣隊的一份子，我們就是台灣隊友」，為了安全穩定能源轉型，台灣隊都應該站出來；為了對等開放的國際貿易，台灣隊都應該站出來；為了落實公民投票精神、讓台灣民主繼續深化，各位台灣隊友更該站出來。

蔡英文最後拜託大家1個人拉4票，向親朋好友拉「四個不同意」票，她表示，這4票不是要選誰，而是要選擇你的未來，「台灣隊站出來，1218總動員」，用4個不同意來確保台灣有更好的未來。

最後，蔡英文同民進黨中常委拿著手舉牌，一同呼喊「台灣隊站出來」、「四個不同意、台灣更有力」口號。

民進黨主席蔡英文今率中常委召開「台灣隊站出來 1218總動員」記者會。（記者劉信德攝）

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