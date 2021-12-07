台大教授李篤中違法參與中國科研計畫未積極查處 監院促教育部改善

台灣大學化工系終身特聘教授李篤中。（圖取自台大化工系網頁）

2021/12/07 12:44

〔記者吳書緯／台北報導〕台灣大學化工系終身特聘教授李篤中去年遭檢舉，涉嫌自2009年起，未經許可主持中國研究計畫，期間查達11年。教育部調查後，認定李違反兩岸人民關係條例，但僅裁罰30萬元；監察院今表示，教育部的查證顯然欠積極，促請教育部確實查處，強化查核作為，且為防範國家重要科研技術外流，教育部應與科技部全盤檢討現行法制規範不足之處予以強化。

台大化工系終身特聘教授李篤中去年擬參加台灣科技大學校長遴選，但遭爆料曾任中國長江學者、千人計畫，還涉從2009年起主持4個中國國家自然科學基金委員會出資的研究計畫，總額逾千萬元，不僅涉及拿中國資金做研究，身為計畫主持人更涉「兼職」，違法情節嚴重，李也退出校長遴選，遭教育部查處裁罰30萬元。

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監察院今發布新聞稿指出，監察院教育及文化委員會於11月11日通過監委賴振昌、葉大華、蕭自佑、蘇麗瓊調查「某國立大學李姓教授遭檢舉，自98年起未經許可，主持中國研究計畫，違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例」等情案調查報告。

調查報告指出，除促請教育部檢討改善外，為防範國家重要科研技術外流，請教育部與科技部全盤檢視現行法制規範不足之處予以強化；另為防止國家核心關鍵技術之營業秘密遭中國所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人侵害，促請陸委會允應會同相關部會積極研議改進措施。

查案監委表示，教育部於2020年間接獲檢舉，李篤中以中國哈爾濱工業大學名義，主持中國國家自然科學基金會3項研究計畫，違反兩岸人民關係條例，期間長達11年，經查處後予以裁罰，惟裁罰金額僅新台幣30萬元，與李師不法所得間顯有落差，致外界有能否達成嚇阻效果的批評聲浪浮現。

監委調查發現，就李篤中有無擔任「長江學者」或參與「千人計畫」等涉兼職情形，教育部接獲檢舉後，旋函請大學依權責查處；據教育部表示李篤中有無擔任中國國家自然科學基金會研究計畫主持人、兼任「長江學者」講座教授、參與「千人計畫」而違反相關規定等情，均涉及事實查證，須由學校依權責處理，致對於李篤中有無兼職行為，查無具體事證。

然而，監察院調查竟發現，李篤終於另所國立大學相關網站得獎感言資料上，自承擔任「中國教育部長江學者講座教授」等情事；對此，教育部允應督同學校確實查處釋疑。

另外，監委表示，中國2018年推出「對台31項措施」，將台灣科研人才納入「千人計畫」，國台辦並公開宣稱台灣有72名學者參與。面對中國對台灣關鍵技術、學研與産業科研人才之誘吸，此已涉國安議題。

監委指出，為防範國家重要科研技術外流，教育部及科技部除應積極宣導各公私立科研機構及大學院校現職、專任教師及相關人員，辦理兩岸學術或科技交流時，允應恪遵相關法規及兩岸政策規範，並善盡及落實資訊揭露義務外，對於現行規範存有不足之處允應全盤檢視予以強化。

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