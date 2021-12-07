警察人員人事條例修正三讀 輕罪准易服社會勞動毋須免職

立法院院會今天三讀修正通過「警察人員人事條例部分條文修正案」，警察若犯輕罪若判決准予易服社會勞動，毋須免職。（記者王藝菘攝）

2021/12/07 12:15

〔記者吳書緯／台北報導〕為考量員警因犯輕微案件，而動輒免職，影響其服公職權益，並與刑法易刑處分精神一致，以符比例原則；立法院院會今三讀通過「警察人員人事條例部分條文修正案」，增訂除犯內亂、外患、貪汙、強盜以外等罪，遭判有期徒刑，但經准予易服社會勞動者，除非不履行社會勞動處罰，毋須免除職務；修法也增訂授予警察人員激勵獎金法源。

「警察人員人事條例第31條」明定，警察人員有下列各款情形之一者，遴選機關或其授權之機關、學校應予以免職，條文第1款為「公務人員任用法」第28條第1項、第1款、第2款及第7款鎖定情形之一。

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條文第2款為，動員戡亂時期終止後，犯內亂罪、外患罪，經有罪判決確定或通緝；條文第3款為，犯貪污罪、強盜罪，經有判決確定或通緝。

本次三讀條文第4款修正，犯前2款以外之罪，經處有期徒刑以上刑之判決確定，未宣告緩刑、未准予易科罰金或易服社會勞動，或准予易服社會勞動後，有刑法第41條第6項應執行原宣告之刑之情形。

此外，三讀條文增訂「警察人員人事條例第37條之2」，明定警察機關為激勵警察人員及支援警察機關勤務、業務人員工作士氣，激勵工作績效，得發給獎勵金；其發給對象、類別、條件及程序等有關事項之辦法，由行政院定之。

對此，內政部在立法院司法、內政2委員會聯席會議審查時指出，警察機關因工作性質，有獨特陞遷、獎懲、待遇支給體系，退休撫卹部分亦有特殊規定，實不同於一般行政機關，而目前警察機關以建立制度化、合理化的發給原則，但考量公務人員基準法草案迄今尚無明確立法期程，現行相關警察法規也無其他法律可規範，支持在警察人員人事條例中訂定。

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