受澳洲媒體專訪 吳釗燮：中國沒有一天統治過台灣！

吳釗燮表示，台灣從沒被中國統治過，且絕大多數的人覺得一國兩制不可行。（歐新社）

2021/12/06 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮近日接受「澳洲天空新聞台」專訪，在節目中談到兩岸關係時表示，台灣從沒被中國統治過，且絕大多數的人覺得一國兩制不可行。

外交部粉專6日分享吳釗燮在節目中談話，吳接受「澳洲天空新聞台」專訪，在「全球焦點」節目中針對兩岸關係、台灣因應中國威脅、台灣澳洲議題與主持人、澳洲前國防部長派恩（Christopher Pyne）對談。

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吳釗燮表示，台灣從未受中華人民共和國的統治，台灣擁有民選政府，歷經總統直選與多次政黨輪替，已是成熟的民主國家，絕大多數的台灣人覺得一國兩制不可行，即使面對中國的打壓，台灣仍持續積極地參與國際事務，貢獻國際社會。

吳釗燮指出，中國在這數十年間擴張軍備，台灣面對的威脅遠比過去巨大，為了維持台海的和平穩定，台灣採取謹慎的對中政策，願意與中國協商對話以解決雙方歧見，同時台灣也會持續強化自我防衛，與理念相近國家進行戰略安全對話。

吳釗燮在訪談中從三個層面論述台灣為什麼重要。經濟層面，台灣是全球第25大經濟體，澳洲第8大貿易夥伴，且台灣在全球半導體產業供應鏈扮演重要角色；戰略安全層面，台灣位居第一島鏈中心位置，在這個中國對外擴張威權主義，並逐步深入太平洋地區的時刻，如果中國奪取台灣，將對全球戰略安全造成深遠影響，美國、日本等國家因此已認知到台灣的關鍵戰略地位。

最後，價值層面上，台灣堅守自由民主價值，備受國際社會肯定，台灣有決心及義務守護主權與民主生活方式。台灣與澳洲、美國、日本及紐西蘭等國共享民主自由等普世價值，民主台灣位處對抗威權中國的最前線，也盼民主夥伴展現更多的支持。

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